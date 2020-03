Ils trouvent une relation inverse entre le terme “coronavirus” et le prix du bitcoin

Faits saillants:

Une étude de Santiment a analysé les discussions sur Telegram, Discord, Reddit et les chats des commerçants.

L’analyse montre que le marché de la cryptographie est influencé par ce qui se passe avec la maladie.

Les effets secondaires de l’expansion du coronavirus COVID-19 gardent en alerte des dizaines de pays et des millions de personnes. Cette épidémie originaire de Wuhan, en Chine, affecte également les marchés des crypto-monnaies. Compte tenu de cette situation, une analyse de la firme Santiment a révélé que lorsque les mots coronavirus et COVID-19 ont tendance, le prix du bitcoin a considérablement chuté.

Le suivi des deux termes a été effectué entre décembre 2019, quand il n’y avait presque pas de mention, et mars de cette année, à travers quatre plateformes de communication qui sont: Telegram, Discord, Reddit et les chats professionnels. L’entreprise garantit que la peur généralisée a eu un effet indéniable sur les citations des crypto-monnaies et qu’après avoir évalué ces mots, il a été déterminé qu’il existe une corrélation inverse avec le prix du bitcoin.

«Dans les quatre cas, nous voyons que nous sommes proches ou au plus haut niveau de discussion de tous les temps sur le coronavirus. Et chaque fois que ces discussions ont monté en flèche, (le prix de) la BTC s’est effondrée (…) Les crypto-monnaies sont motivées par le sentiment, et il n’y a pas de plus grande preuve de cela que ce que nous voyons maintenant », a déclaré Santiment dans son compte sur Twitter @santimentfeed.

Les chercheurs ont déterminé que les pics de mentions pour les deux mots, jusqu’à présent en 2020, ont atteint trois plafonds, un pour chaque mois écoulé. C’est ainsi qu’en janvier le maximum de plus de 400 mentions s’est produit vers le mardi 21, puis passe à près de 800 durant la dernière semaine de février. Dans les deux cas, le bitcoin a enregistré une baisse significative. Dans le premier cas, le prix est passé de 9 115 $ à 8 296 $, pour la deuxième date, le prix est passé de 9 924 $ à 8 524 $.

# COVID19, par rapport au prix du #Bitcoin. Dans ces regards en direct sur les tendances de discussion de ces sujets sur nos tendances émergentes, nous les avons isolés entre Telegram, Reddit, Pro Traders Chats et Discord. Dans les quatre cas, nous constatons que nous sommes sur ou à proximité de pic.twitter.com/csRfDJZDwF

– Santiment (@santimentfeed) 9 mars 2020

Dans la dernière chute, en mars, la principale crypto-monnaie du marché est passée de 9157 $ à 7753 $, pour le lundi 9 mars, selon les chiffres de CoinMarketCap. À titre de référence, le bitcoin le plus bas enregistré cette année était le 2 janvier lorsque son prix était de 6 972 $. Les perspectives volatiles sont présentées lorsqu’il reste un peu plus de deux mois pour le prochain bitcoin divisé par deux.

Dans une interview avec CriptoNoticias, l’analyste et commerçant Alberto Cárdenas a déclaré qu’une crise financière mondiale potentielle déclenchée par le coronavirus, des taux d’intérêt négatifs, des distorsions financières et des cycles économiques tardifs pourraient conduire le prix du bitcoin à environ 5000 $.

En février, le marché de la cryptographie a été influencé par les progrès du coronavirus, non seulement en Asie, mais aussi en Europe, aux États-Unis et dans divers pays d’Amérique latine. Les rapports indiquent que il y a déjà plus de 114 000 cas dans 112 pays avec plus de 4 000 morts. Les scientifiques estiment qu’un vaccin contre la maladie ne sera pas prêt en 2020, mais l’année prochaine, ce qui a généré une plus grande incertitude.