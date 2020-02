Ilva, va au tribunal avec un accord: le défi de Conte

4 février 2020, par Alberto Battaglia

Arriver à l’audience du 7 février avec un plan commun sur l’ancienne Ilva: tel est l’objectif défini lors de la rencontre qui s’est tenue aujourd’hui entre le Premier ministre Giuseppe Conte et le numéro un pour ArcelorMittal, Lakshmi Mittal. La session face à face d’une heure a eu lieu à l’ambassade d’Italie à Londres: “Vous n’avez pas à penser que c’était une réunion pour négocier les détails, mais c’était une réunion utile pour réitérer les lignes stratégiques de base de cette négociation, nous avons mis à jour“Conte a déclaré aux journalistes. Ces derniers mois, Conte avait promis à ArcelorMittal “la bataille juridique du siècle” en invitant l’investisseur à ne pas rompre les accords antérieurs avec l’Etat.

“De toute évidence, il y a nos négociateurs respectifs et le personnel des avocats qui travaillent”, a ajouté le Premier ministre, “le business plan est en train d’être défini, les conditions d’accès au public sont également en train d’être créées, car, comme nous avons dit qu’il y aura aussi un investissement public. “

La nomination à la Cour de Milan

A l’audience maintenant imminente examinera l’appel des commissaires contre le retrait d’Arcelor de la direction de l’ancienne Ilva, Conte a précisé qu’il n’était pas “entré dans les détails des clauses”, cependant “il faut aller en justice, mais ce serait bien d’y arriver avec un accord».

Accord qui semble encore loin sur l’emploi, selon ce qu’a dit le président: le plan de licenciement présenté par Arcelor reste “inacceptable”, a déclaré Conte en réitérant que pour le gouvernement il reste “fondamental de maintenir un niveau d’emploi adéquat et élevé”.

La rencontre avait également pour thème “les aspects techniques de la transition énergétique”, a indiqué le Premier ministre, soulignant que “l’ensemble du gouvernement mais aussi le système italien, veut” que celui de Tarente devienne “l’une des usines les plus innovantes du monde, en ce qui concerne la transition industrielle et énergétique “.

