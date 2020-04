Image du footballeur français Kylian Mbappé utilisée pour une arnaque à la crypto-monnaie

Le footballeur français Kylian Mbappé a déposé une plainte devant les tribunaux de son pays pour utilisation illégale de son nom dans une fraude présumée. L’escroquerie présumée dénoncée par l’attaquant a offert des investissements “miracles” dans les crypto-monnaies.

Tel que rapporté cette semaine par le journal français L’Equipe, l’attaquant du Paris Saint-Germain a déposé une plainte pour utilisation de son nom et de son image dans plusieurs campagnes qui l’invitaient à participer à de tels investissements.

Les fraudeurs présumés auraient mis en pratique une méthode courante dans ce type d’escroqueries par crypto-monnaie. Tel que rapporté par les médias référés, les campagnes étaient basées sur de faux entretiens et des déclarations de Mbappé appelant à investir et offrant des retours vraiment miraculeux. A tel point qu’il a été possible de s’assurer que les investissements proposés “permettent à quiconque de devenir millionnaire en seulement trois ou quatre mois”.

Mbappé avec le trophée de la Coupe du Monde Russie 2018. Image de Эдгар Брещанов / en.wikipedia.org

Un autre texte, cité par L’Equipe, affirmait que “le dernier investissement de Kylian Mbappé a mis la pression sur les experts et fait peur aux grandes banques”. Il n’y a aucune mention spécifique dans le rapport des actifs dans lesquels l’investissement a été proposé. Cependant, le texte fait référence aux offres avec des “crypto-monnaies comme le bitcoin”.

L’ampleur de l’arnaque ou la durée de l’opération dénoncée par Mbappé n’ont pas non plus été révélées. À cet égard, la source indique seulement que les autorités françaises enquêtent sur l’affaire.

D’autres célébrités utilisées comme image d’escroqueries de crypto-monnaie

Parmi les modalités d’escroquerie avec les crypto-monnaies, le vol d’identité et les faux entretiens sont courants. Récemment, des cas similaires à ceux de Mbappé ont été signalés en Amérique latine, avec le chanteur et acteur Rubén Blades, l’homme d’affaires colombien Luis Carlos Sarmiento et l’ancien candidat à la présidence équatorienne Álvaro Noboa.

Dans un autre cas, il a souligné l’utilisation de l’image de Changpeng Zhao, PDG de la maison d’échange Binance, pour arnaquer par e-mails. Également reconnu comme un système de ponzi, OneCoin, a mis en pratique l’utilisation de faux comptes de médias sociaux pour améliorer sa réputation en ligne et maintenir l’arnaque, selon une étude révélée fin janvier.

Les escroqueries continuent d’accompagner l’événement d’actualité dans l’environnement des crypto-monnaies et des réseaux de blockchain. Rien qu’en 2019, selon les données de la firme CipherTrace, des pertes de plus de 4,5 milliards USD ont été signalées pour des délits liés aux crypto-monnaies, soit 160% de plus que l’année précédente.