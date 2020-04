IMCO “nous avons besoin d’un véritable plan de relance économique”

Plan budgétaire avec un accent sur les familles mexicaines

Compte tenu du fait que la famille mexicaine moyenne a un accès limité au crédit dans les moments difficiles, l’IMCO considère qu’il est temps que le gouvernement utilise son accès au secteur financier pour le mettre au service des familles.

Pour ce faire, il propose de passer d’un plan de responsabilité budgétaire sans compromis à un plan de responsabilité sociale urgente et d’austérité à la solidarité, car il n’y a pas et il y aura bientôt des ressources disponibles pour les recettes fiscales. Il y a peu d’espace budgétaire pour allouer des ressources à un programme de sauvetage à court terme.

L’IMCO considère que le gouvernement peut financer ses programmes de soutien par des dépenses, à partir de la ligne de crédit de 60 000 millions de dollars (mdj) que le Mexique a avec le Fonds monétaire international (FMI). L’autre option consiste à utiliser les restes du Fonds de stabilisation du revenu budgétaire (FEIP), qui est calculé à 160 000 millions de pesos (mp).

Il recommande également de définir un plan de règlement des paiements de la dette. “Le projet politique et économique actuel devra finalement revenir à ses engagements initiaux en matière de fiscalité: pas d’endettement et pas de hausse ou de création d’impôts”, précise l’IMCO.

Cependant, il reconnaît qu’il ne sera pas facile de servir efficacement ces objectifs de politique publique.

Une alternative pour augmenter les perspectives de revenus à moyen terme, dit IMCO, implique des interventions qui encouragent l’utilisation de moyens de paiement électroniques pour augmenter les recettes fiscales.

La réduction de l’utilisation des espèces pourrait augmenter les recettes fiscales entre 2% et 4% du PIB grâce à un meilleur contrôle des systèmes de paiement électronique et à la réduction de l’économie informelle tributaire des espèces.

Travailler avec ce que vous avez: la gestion publique en temps de crise

Face au chômage, une famille mexicaine préférerait reporter des projets d’investissement tels que la rénovation et le conditionnement de la maison pour réorienter ses quelques ressources vers des besoins urgents, comme l’achat de nourriture et de médicaments. Des dépenses publiques correctement orientées peuvent modifier ces décisions:

À l’IMCO, il suggère de donner le feu vert au budget de la santé et au soutien financier, ainsi que de suspendre temporairement les travaux qui nécessitent un montant élevé de ressources d’investissement public, qui pourraient être utilisées pour maintenir des emplois, en particulier dans les petites entreprises.

Selon l’institut, le recentrage des ressources d’investissement public engagées sur les travaux emblématiques du terme de six ans permettra de réaliser des investissements dans la recherche, le développement, les mesures prophylactiques et les technologies biomédicales et hospitalières pouvant aider à maîtriser la crise. Ces investissements peuvent être réalisés en collaboration avec d’autres pays pour en garantir un impact économique positif.

L’institut recommande également d’utiliser les processus déjà établis pour la prestation des programmes sociaux, ainsi que de consolider les listes de bénéficiaires des programmes sociaux dispersés dans l’administration publique pour identifier et créer un lien avec les familles et les travailleurs informels qui n’ont pas d’enregistrement officiel avant la autorités fiscales ou de sécurité sociale.

