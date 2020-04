Immobilier: acheter une maison et contracter une hypothèque au moment du coronavirus, l’actualité

Déjà faible l’année dernière, le marché immobilieret, grâce au coronavirus, il pourrait montrer un nouveau revers en 2020 du côté des ventes.

“Nous attendons une réduction d’au moins 50 000 transactions pour cette année et des prix stables ou en légère baisse. Des villes comme Milan qui, en 2019, ont fermé leurs portes avec des hausses de prix importantes, pourraient ralentir la croissance et retrouver des valeurs stables “, a-t-il expliqué Fabiana Megliola, chef du bureau d’études du groupe Tecnocasa, mettant en évidence les signaux importants liés à cette période de verrouillage.

En particulier, selon Megliola, les Italiens semblent avoir acquis une plus grande conscience du bien domestique en général et du leur en particulier, mettant en évidence ses forces et ses faiblesses.

«De nombreux facteurs comme la luminosité, la présence d’espaces extérieurs habitables, la possibilité d’avoir un coin dans la maison pour travailler en toute tranquillité ou connexion rapide prend une valeur plus importante. Mais aussi l’isolation acoustique et thermique pourrait être reconsidérée. Ces nouveaux leviers de choix pourraient pénaliser les logements qui en manquent et qui verraient leurs prix baisser et en même temps donner des indications importantes sur la manière de concevoir éventuellement de nouvelles maisons ou de rénover des maisons existantes. Les mêmes éléments pourraient également être valables pour ceux qui recherchent une maison à louer », ajoute Megliola.

Mais ce n’est pas seulement sur le devant des caractéristiques des propriétés que les changements sont enregistrés. Même en ce qui concerne les hypothèques, il y a des nouvelles.

“Des mesures extraordinaires sont incluses dans les différents décrets pour protéger les entreprises et les familles” – explique-t-il Renato Landoni, président de Kìron Partner SpA Tecnocasa Group, qui a ajouté: «En particulier, pour les familles composées d’employés qui ont une hypothèque sur leur première maison, la possibilité de suspendre le paiement des versements jusqu’à un maximum de 18 mois, mais uniquement dans le cas où jeL’emprunteur est dans un état de réduction ou de suspension des travaux. Un moratoire a également été imposé sur le paiement des prêts bancaires par le biais d’un “soutien partiel de garantie de l’État”.

Il y aura donc la possibilité d’accéder au “Fondo Gasparrini” qui permet la suspension des versements hypothécaires sur la première maison. L’accès au fonds est également étendu aux indépendants et aux indépendants, qui devront auto-certifier une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 33%.