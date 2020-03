Immobilier: en 2019 transactions en baisse. Tendance également cette année en raison de COVID-19

Les transactions immobilières en hausse de 2,4%, avec un ralentissement par rapport à 2018, et des tendances de prix différents: c’est le tableau que la dernière étude de Tecnocasa sur le marché immobilieret tricolore.

Hausse des prix au second semestre

En regardant d’abord les prix, le second semestre 2019 a enregistré une augmentation de 1,3% dans les grandes villes, une meilleure variation que le semestre précédent malgré la croissance plus contenue de Bologne et de Florence et l’aggravation de Gênes et Palerme. Milan c’est la ville qui, encore une fois, affiche la meilleure performance avec + 6,9%.

Il convient également de noter la confirmation de la croissance des valeurs Naples et Vérone, la récupération de turin qui atterrit en territoire positif et un ralentissement de la baisse des prix des Rome et Bari. Au deuxième semestre 2019, 76,1% des transactions sont concentrées sur la maison principale, 17,8% sur la maison à usage d’investissement et 6,1% sur la maison de vacances.

Dans les grandes villes, la composante investissement augmente à 25% avec des valeurs significativement plus élevées dans les villes de Florence, Naples et Vérone.

Le type le plus demandé dans la vente est le tricolore au moins en janvier 2020 où il marque un + 40,6% suivi par les quatre chambres qui recueille 23,8% de préférences et l’appartement de deux pièces avec 23,1%. Par rapport à juillet 2019, le pourcentage de ceux qui recherchent des appartements de trois pièces a augmenté. Milan est la seule ville où règne l’appartement de deux pièces.

Loyers en montée

En ce qui concerne le marché locatif, les loyers continuent de progresser, enregistrant une croissance de 2,9% au second semestre pour les loyers des appartements d’une pièce et de 3,1% pour celle des appartements de deux et trois pièces.

Variation largement supérieure à la moyenne a Milan (+ 8,5%, + 7,8%, + 7,7%), Bologne (+ 5,4%, + 7,4%, + 7,4%), Vérone (+ 6,2%, + 5,7%, + 6,3%). Au second semestre 2019, ceux qui optent pour le crédit-bail comme choix de logement (64,7%) augmentent et la hausse du contrat avec des honoraires convenus se poursuit. Les ménages à un seul composant ont augmenté, représentant 62,7% à Milan. La durée moyenne de location est de 45 jours.

Mais quel sera son impact là-basUrgence COVID-19 actuelle sur l’immobilier italien? Essayez de faire des prévisions Fabiana Megliola, chef du bureau d’études du groupe Tecnocasa

Compte tenu de l’urgence du coronavirus, nous nous attendons à un ralentissement du côté des ventes, qui a déjà enregistré une croissance plus contenue en 2019. Certes, nous aurons une baisse au deuxième et, en partie, également au troisième trimestre de 2020, liée à l’impossibilité d’achever les transactions dont les négociations avaient déjà commencé au cours des mois précédents et également en raison du fait qu’il n’y a pas de visites ces jours-ci. sur les propriétés et par conséquent tout est déplacé vers le retour de l’urgence.