Immobilier: la startup qui loue, restructure et sous-loue les maisons arrive

Rénover les deuxième et troisième maisons pour les rendre plus attractives sur le marché est l’objectif de RentApp, une startup innovante de louer à louer qui s’adresse aux propriétaires qui, malgré la succès des loyers courts, préfèrent souvent rechercher la sécurité de pouvoir louer à long terme.

RentApp: ce que c’est

RentApp est un nouvel opérateur immobilier innovant dans le Louer Italien, qui comprend toutes les entreprises qui génèrent des revenus par la sous-location et la sous-location d’appartements vacants, garantissant à l’immeuble un revenu fixe continu, le déchargeant complètement de tous les engagements administratifs et opérationnels découlant des revenus d’un immeuble. RentApp, qui voit également SeedMoney parmi les fondateurs, le business angel club qui a contribué au succès de nombreux start-up, a choisi de confier la gestion des opérations de location courte à un partenaire stratégique, CleanBnB, leader du marché de la location courte et de la gestion immobilière et première entreprise du secteur à être cotée en bourse.

Au cours des 9 premiers mois de 2019, CleanBnB a géré plus de 700 propriétés en Italie pour un total de 18603 séjours, pénétrant ainsi un marché comme celui de l’hébergement privé qui en Italie a une valeur estimée à 140 milliards d’euros (+ 40% par rapport à 2014), il y a maintenant beaucoup d’espace pour qu’un opérateur professionnel intercepte l’offre baux résidentiels à long terme et l’intermédiaire avec la demande de loyers à court terme.

Dans l’équipe RentApp, le professeur Ezio Bruna a également été membre du comité consultatif.

“Avec son expérience de plus de 30 ans sur le marché immobilier, il a souligné Luca Orthmann PDG de RentyApp – assurera la cohérence dans le choix des propriétés pour maximiser la rentabilité des transactions individuelles, dans le respect des objectifs que nous nous sommes fixés “.

Mais RentApp, en plus de l’expérience de son équipe et de ses partenaires, pourra bientôt aussi compter sur un algorithme propriétaire qui analyse les big data des locations (court et long terme), prédéterminant en temps réel le prix de location long terme efficace maximum pour une propriété donnée, maximisant ainsi ses marges.

RentApp vient également d’annoncer, à l’occasion du StartupItalia Open Summit 2019, le principal événement italien dédié à l’innovation et aux startups, le lancement d’une campagne de financement participatif sur crowdfundme.it.

RentApp: comment ça marche

Le fonctionnement de RentApp explique Luca Orthmann, PDG et co-fondateur: «Le propriétaire gagne son appartement en le louant à RentApp. Nous le restructurerons et le louerons avec la formule la plus avantageuse duloyer court, toujours en parfait état et en prenant soin de tout “.

Merci au nôtre équipe interne des architectes, nous requalifions en un temps record les propriétés vacantes qui ne sont pas prêtes à générer des revenus – explique Orthmann – en seulement 30 jours, les appartements et villas qui sont sur le marché depuis un certain temps ont acquis une plus grande valeur, car nous les rénovons et modernisons le mobilier .

C’est sans que le propriétaire ait à perdre du temps et même s’il n’a pas d’argent à investir. Au contraire: nous sommes ceux qui investissent à la place des propriétaires et à la fin du bail nous leur donnons gratuitement le nouveau mobilier ».