Immobilier: le type le plus demandé est l’appartement de trois pièces

Deux pièces, trois pièces ou quatre pièces? Avec la crise actuelle et la baisse des prix, le type d’appartement de trois pièces a vu l’augmentation des demandes et c’est parce que contrairement aux autres types il est devenu plus accessible. L’analyse du bureau d’étude du groupe Tecnocasa réalisée en janvier 2020 révèle que l’appartement de trois pièces reste le type le plus demandé dans les grandes villes (40,6%), suivi de l’appartement de deux pièces qui recueille 23,1% de préférences et quatre chambres avec 23,8 choix.

Immobilier: les types les plus demandés

Par rapport à juillet 2019, l’enquête souligne, il y a une augmentation du pourcentage de ceux qui recherchent des appartements de trois pièces, passant de 40% aux 40,6% actuels tandis que les taux de demande de réductions plus importantes diminuent légèrement.

En regardant les villes individuelles du côté de la demande, il ressort que Milan est le seul des grands où le type le plus demandé est l’appartement de deux pièces.

Immobilier: et les types les plus proposés

Du côté de l’offre, en revanche, il y a une baisse continue, notamment sur les types de qualité. Dans les grandes villes italiennes, la typologie la plus présente est l’appartement de trois pièces, avec un pourcentage de 32,6%, suivi quatre chambres avec 24,3% et les appartements de deux pièces avec 22,7%. Les pourcentages d’offre de studios, de deux et de trois pièces ont légèrement augmenté par rapport à juillet 2019, tandis que le pourcentage d’offre des réductions les plus importantes diminue.