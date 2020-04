Immobilier: marché aux enchères, état des lieux et perspectives

Le marché des enchères immobilières en Italie ralentit. D’après ce qui ressort du “Rapport des enchères” d’Astasy Srl, en 2019, 204.632 ventes aux enchères, soit une baisse de 16,5% par rapport à 2018, pour une valeur globale basée sur les enchères de 28,4 milliards d’euros.

Mais quelles sont les caractéristiques d’un marché qui, malgré le freinage, reste décidément actif?

Comme il l’explique Luca Olivieri, PDG de RES Credit Management, société appartenant au groupe Frascino et détenue par le groupe Tecnocasa, spécialisée dans la gestion du crédit hypothécaire:

“Ce n’est qu’en décomposant les données agrégées et en contextualisant ces données avec les tendances du marché du crédit douteux que nous pourrons identifier certaines dynamiques qui auront un impact significatif dans les années à venir pour le système bancaire, pour les investisseurs institutionnels, pour les sociétés de recouvrement de créances et pour les débiteurs eux-mêmes.

En effet, il est clair que l’implication de sujets spécialisés dans la publicité des enchères et, en parallèle, dans la gestion extrajudiciaire des crédits, peut apporter des bénéfices à toutes les personnes concernées ».

Toujours en tenant compte des données astasy, on constate que la répartition géographique des enchères immobilières n’est pas homogène sur le territoire national: la plus forte concentration se situe dans les régions du Nord (46%), suivies du Centre (24%), du Sud (18%) et des îles (12%).

Les 5 premières régions en nombre d’exécutions couvrent plus de 51% du total: la Lombardie avec 18,7%, suivie par la Sicile (9,4%), l’Émilie-Romagne (8,7%) la Toscane et le Latium ( 7% chacune) avec les 17 principales provinces qui, à elles seules, cubaines représentent environ 40% du total national.

Types immobiliers

En ce qui concerne les typologies, la ventilation montre une image dans laquelle presque 70% des lots mis aux enchères sont résidentiels; 10% est représenté par des propriétés industrielles et commerciales; 5% des magasins, bureaux, laboratoires et entrepôts; une part importante de 11% est constituée de terrains hétérogènes, agricoles et constructibles, les 4% restants sont constitués de logements et de structures spécifiques (cinémas, théâtres, etc.).

Prix ​​de base

En ce qui concerne l’élément le plus intéressant, ou le prix de base des enchères, il s’avère que 90% des lots de l’enchère ont une valeur de base d’enchère inférieure à 250 000 euro (au total environ 12 milliards); 8% des lots ont une valeur de base d’enchères inférieure à un million d’euros (7,6 milliards au total); seuls 2% sont constitués d’actifs dont la valeur de base des enchères est supérieure à un million d’euros (total 8,7 milliards).

Prévisions et perspectives

«Dans ce contexte, poursuit Olivieri, il est important de se rappeler comment au cours de la période 2017-2019, d’une part, nous avons assisté à un important plan de relance du système bancaire italien (190 milliards de transactions impliquant des prêts difficiles à recouvrer – y compris GACS), d’autre part une augmentation significative de l’importance des sociétés de recouvrement dans le mécanisme de recouvrement judiciaire des prêts hypothécaires car elles doivent dynamiser les plans d’affaires des investisseurs institutionnels et Titrisations GACS.

Il est donc on peut imaginer que le nombre de procédures d’exécution reste élevé, en effet, il peut recevoir un nouvel élan grâce aux procédures qui, selon lui, ont été lancées au cours des deux dernières années “.