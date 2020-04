Immobilier: même dans la crise de Covid-19, la maison est un havre de paix

Si la pandémie de coronavirus met l’économie à genoux, la maison reste un bon refuge. Il émerge donc d’un enquête menée par Immobiliare.it sur un échantillon de plus de 18 000 utilisateurs à la recherche d’un bien à vendre selon lequel moins d’une personne sur trois (31,2%) envisage de reporter l’achat.

la 30,1% des répondants se disent inquiets mais cela ne signifie pas qu’il a l’intention de rejeter l’idée de acheter une maison (30,1%) et puis il y a ceux qui se sentent cependant plus optimistes en recherche (22,7%). Enfin, pour 16%, cette situation n’a aucune influence sur sa décision d’acheter un bien.

Aucune différence de âge parmi ceux qui envisagent de tout reporter à des temps meilleurs, car la part de penser de cette manière est très similaire entre les moins de 50 ans et les plus de 50 ans (respectivement 30,7% et 32,3%).

Les différences émergent du fins d’achat: parmi ceux qui sont devenus plus intimidés par la pandémie, il y a ceux qui cherchent une maison à acheter pour leurs enfants, avec 37,2% de cette tranche d’échantillon qu’ils envisagent de repousser. Le pourcentage tombe à 33,9% chez ceux qui recherchent un investissement personnel et touche le plus bas sommet de 28,7% chez les utilisateurs à la recherche du premier logement, la fourchette qui semble en tout cas rester plus ferme dans sa volonté d’achat .

Parce que l’achat de la maison est reporté

Mais pourquoi songez-vous à reporter l’achat de la maison? Tout d’abord en raison des craintes les plus récurrentes dont la peur qu’une crise économique grave n’éclate à court terme dans laquelle nous ne pourrons pas nous endetter avec l’achat d’une maison (59,3%).

20,7% de ceux qui envisagent de le repousser le feraient avec la conviction que la pandémie entraînerait une baisse des prix, il peut donc être utile d’attendre pour trouver de meilleures offres sur le marché. 10,4% considèrent l’idée de reporter la recherche de peur de perdre leur emploi suite au verrouillage. Enfin, 9,7% des utilisateurs pourraient différer leur recherche car ils ne font plus confiance à la possibilité que les banques leur accordent une hypothèque.

Enfin, l’enquête se concentre sur les attentes quant à ce qui arrivera à l’économie italienne cette année après la pandémie. Selon 58,5%, en effet, l’urgence médicale entraînera une récession à court terme, 18% des répondants semblent être légèrement moins catastrophiques, tout en prévoyant des pertes économiques, mais contenues.

Pour 4,3%, il est possible qu’après le verrouillage, leL’économie italienne quoique légèrement, tandis que le pourcentage de ceux qui prévoient même un boom économique après la réouverture de toutes les activités est plus élevé (7,1%).