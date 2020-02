Immobilier: Milan, quatre domaines émergents à privilégier pour les investissements et les loyers courts

Il y a quatre les zones émergentes de Milan, parier sur pour investissements et loyers courts: zones éloignées du centre et pourtant soumises à une demande croissante de touristes italiens et étrangers pour des séjours à Milan. Une enquête réalisée par The Best Rent, une société italienne qui opère dans le secteur immobilier, propose des appartements de moyenne à haute valeur à louer, à travers des solutions à court et moyen-long terme.

Les quatre zones sont rejointes par de vastes projets de réaménagement qui permettront d’exploiter la rentabilité potentielle de ces zones, ce qui représente une opportunité d’investissement importante pour ceux qui décident de miser sur le marché immobilier, en faisant des revenus de l’appartement à travers des loyers courts.

1. MILAN PORTA VITTORIA: projet “Parc Ortigara”

La première zone émergente signalée par The Best Rent est Porta Vittoria, l’une des stations à l’intérieur de la municipalité de Milan, reliée à Porta Venezia, Garibaldi FS et Repubblica, choisie par les touristes principalement grâce au service de transport de banlieue: la zone vous permet d’atteindre rapidement les points centraux de la ville.

Grâce aux investissements de York Capital, il sera affecté par la construction de deux parcs publics dans la zone adjacente aux pistes: environ 150 appartements et un hôtel à forte capacité d’hébergement, de nombreuses installations sportives et autres services tertiaires seront mis à la disposition des touristes, donnant ainsi vie à un véritable espace polyvalent d’environ 140 000 mètres carrés.

2. DISTRICT DE SAN GIMIGNANO

Dans l’historique Quartier juif entre Bande Nere et Lorenteggio, cette zone est souvent le choix des touristes qui veulent profiter de la tranquillité d’un quartier résidentiel plein de verdure grâce à la présence du parc Alberto Moravia et du jardin Caterina da Forlì.

Le projet, appelé “District de San Gimignano”, est une initiative soutenue par ses habitants pour dynamiser la zone, en favorisant la possibilité d’organiser divers événements. Lorenteggio, situé dans le sud, est le siège de multinationales importantes qui ont choisi cette zone périphérique comme siège pour son activité, tout en offrant des espaces commerciaux, une attraction importante pour la plupart des touristes.

3. ESCALIER DE LA PORTE ROMAINE

Première zone marginale sans grands centres d’intérêt, à la frontière entre Corvetto et la zone finale du Centre, elle a repris des forces ces dernières années, grâce à diverses interventions immobilières. Les touristes le préfèrent pour le proximité du métro M3 qui le relie rapidement au cœur de la ville.

Le plus grand projet qui la concerne est actuellement en phase embryonnaire mais cette zone deviendra le village olympique de Milan pour les Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.

4. SCARO FARINI

Autre domaine émergent, le Scalo Farini sera le protagoniste d’un réaménagement significatif sous la bannière du «vert» et de la durabilité. Cette région bénéficie d’un tourisme de type familial, grâce également à la vitalité culturelle qui y règne.

Selon le schéma directeur présenté en avril dernier, une grande partie de la zone sera destinée aux espaces publics et à un grand parc. Au centre de l’aéroport, il y aura la nouvelle Brera Academy et les zones concernées seront dédiées à une piste cyclable, sept nouvelles places et des espaces de coworking.