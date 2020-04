Impact des ventes B2B du Coronavirus [Infographic]

Le Coronavirus affecte les entreprises du monde entier, de toutes tailles et dans toutes les industries. Mais juste Comment affecte-t-il ces industries – et toutes les marques B2B connaissent-elles le même impact?

Nous avons contacté notre réseau de représentants commerciaux B2B, de gestionnaires, de propriétaires d’entreprise et d’employés chargés du développement commercial pour savoir quel impact le Coronavirus et le verrouillage avaient sur:

Leurs opportunités de vente Leurs perspectives d’emploi Leurs perspectives pour l’année Comment interagir avec les clients

Voici les résultats jusqu’à présent – et les données sont clair: Le coronavirus a déjà un ÉNORME impact. Jetons un coup d’œil à certaines des données:

73,9% des responsables des ventes B2B interrogés ont déclaré que leurs opportunités de vente avaient diminué depuis l’épidémie de coronavirus – cependant, 26,1% ont signalé une augmentation des opportunités de vente.50% des répondants ont déclaré que le report des décisions d’achat était la plus grande difficulté pour les clients, suivi de l’impossibilité de rencontrer face à face avec des clients à 25% .37,5% des vendeurs B2B interrogés ont déclaré qu’ils n’étaient pas confiants quant à leur travail de vente – mais quand nous leur avons demandé quelle était leur plus grande peur dans l’ensemble concernant le coronavirus et son industrie, aucune personne n’a cité la perte de son emploi comme principale préoccupation.

Certaines industries sont clairement aux prises avec l’impact du Coronavirus, mais nos recherches nous ont montré qu’il existe en fait certains secteurs qui traversent la tempête – en particulier ceux des opérateurs de télécommunications qui sont occupés à aider les entreprises à fournir des solutions de travail à domicile plus robustes pour leur personnel.

Mais ce qui est rassurant pour de nombreuses entreprises, c’est que bien qu’il y ait eu un impact négatif sur certaines organisations, il y a encore des entreprises dont les activités sont toujours solides, ou qui vont même mieux en raison du Coronavirus et des nouvelles méthodes de travail, interagir et consommer que le verrouillage a créé.

Notre plan est de continuer à réexaminer ces questions pour suivre les changements sur le marché tous les quelques mois, pour découvrir les tendances de l’activité de vente B2B et pour découvrir comment les commerciaux et les directeurs de comptes travaillent sous des pressions très différentes, même il y a seulement quelques mois.

Consultez l’infographie complète ci-dessous pour plus d’informations sur l’impact du Coronavirus sur les activités et opportunités de vente B2B:

