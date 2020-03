impact du coronavirus sur le marketing, le commerce électronique et la publicité – Econsultancy

Cette semaine, nous avons un tour d’horizon des statistiques axées sur l’impact mondial de la pandémie de coronavirus.

Nous couvrirons un large éventail de sujets, notamment les retards dans les activités de marketing, les dépenses publicitaires, l’industrie du voyage, les habitudes de commerce électronique et les jeux et bien plus encore.

Il y a encore plus sur la base de données Internet Statistics.

Commençons!

La croissance de l’abonnement YoY de Netflix aux États-Unis et au Canada devrait maintenant atteindre plus du double des estimations précédentes

Les données de l’analyste expert Michael Olson de Piper Sandler, telles que rapportées par le NASDAQ, prédisent que la croissance des abonnements de Netflix en glissement annuel pour les marchés américain et canadien devrait désormais atteindre plus du double des prévisions précédentes de 1,6%.

En effet, Olson s’attend à ce que ce chiffre se rapproche de 3,8%, car le public est encouragé à rester principalement à l’intérieur pendant l’épidémie et donc à recourir aux plateformes de streaming populaires. La recherche suggère également que la croissance des abonnements internationaux atteindra 30,9% en glissement annuel par rapport aux estimations précédentes de 29,9%.

Les services de streaming sont potentiellement l’un des très rares secteurs qui devraient résister ou même bénéficier du coronavirus alors qu’il continue de se propager. Il sera fascinant de voir quel impact le fait de rester à la maison aura sur les principaux fournisseurs comme Netflix, Prime Video, Now TV et Hulu une fois que suffisamment de données auront été collectées.

Avec l’arrivée très attendue de Disney Plus sur les côtes britanniques la semaine prochaine, les règles du jeu deviennent encore plus intéressantes. Le moment par coïncidence excellent de son lancement peut rendre à Disney quelques faveurs, malgré le fait que tous les événements de presse de la marque au Royaume-Uni ont été annulés.

Les experts prédisent une baisse annuelle de 15% des revenus publicitaires liés aux voyages

L’analyste expert Rob Sanderson de Loop Capital Markets prévoit que les revenus publicitaires de Google et Facebook seront gravement touchés par la diminution des dépenses publicitaires des marques de voyage (comme l’a rapporté Search Engine Land).

Selon ses recherches, Google pourrait voir une baisse de 15% des revenus publicitaires en glissement annuel au premier trimestre en raison de la baisse des dépenses dans le secteur du voyage, les clients ne devant pas réserver de vacances jusqu’à l’épidémie. Cette baisse pourrait atteindre 20% d’ici la fin du deuxième trimestre selon la durée et l’ampleur de l’épidémie sur les marchés clés du monde.

Google et Facebook sont susceptibles de recevoir un coup supplémentaire d’autres industries qui ont été affectées par des changements dans le comportement des consommateurs depuis la propagation mondiale du Coronavirus. Les analystes Laura Martin et Dan Medina du Needham Research Institute affirment qu’il existe déjà des preuves que les dépenses publicitaires ont diminué dans des secteurs tels que le divertissement, la vente au détail et les produits de grande consommation à mesure que les cinémas et les restaurants ferment, les consommateurs évitent les centres commerciaux et les gens modifient leurs habitudes de dépenses.

Combinant cela avec une réduction des dépenses dans l’industrie du voyage, cela pourrait représenter entre 30 et 45% des revenus publicitaires globaux de Facebook.

En outre, l’incertitude persistante pourrait amener les spécialistes du marketing dans d’autres domaines à reconsidérer leurs dépenses publicitaires et à se regrouper avec les industries les plus touchées pour produire une image encore plus sombre des revenus de Facebook et de Google au cours des prochains trimestres.

Coronavirus: comment les marques de voyages et d’accueil devraient réagir

50% des consommateurs chinois et 31% des consommateurs italiens déclarent utiliser le commerce électronique «plus fréquemment»

Les répondants des régions touchées ont révélé leurs changements de style de vie, leurs opinions et leurs réactions provoquées par la pandémie dans une nouvelle étude d’Ipsos MORI.

Alors que la fréquentation dans les magasins de détail physiques diminue naturellement en raison de mesures de distanciation sociale, c’est un moment intéressant pour le commerce électronique. Selon Ipsos MORI, 50% des consommateurs chinois et 31% des consommateurs italiens déclarent qu’ils achètent en ligne «plus fréquemment» pour acheter des produits qu’ils achètent habituellement en magasin. D’autres pays comme le Vietnam, l’Inde et la Russie ont également vu leurs populations se tourner plus souvent vers le commerce électronique pour faire leurs achats – avec une augmentation de l’utilisation mesurée à 57%, 55% et 27% respectivement.

Seuls 18% des personnes interrogées au Royaume-Uni ont déclaré qu’elles utilisaient plus fréquemment les boutiques en ligne, et près de la moitié ont déclaré qu’il n’y avait «aucun changement» dans leurs habitudes de commerce électronique.

Il est de notoriété publique que, dans certaines régions, de nombreux consommateurs ont accumulé des stocks, que ce soit via les canaux de vente en ligne ou les supermarchés de brique et de mortier. En fait, ceux du Royaume-Uni sont les plus susceptibles de blâmer le stockage pour les pénuries de nourriture et d’autres articles essentiels (89%) que tout autre pays. La France (87%) et l’Australie (86%), qui ont également connu des problèmes d’achat de panique, sont arrivées en deuxième et troisième position. Pendant ce temps, la Chine (46%) et l’Inde (40%) citent généralement les problèmes de chaîne d’approvisionnement comme raison des pénuries, malgré plus de répondants des régions asiatiques qui stockent activement que ceux d’Europe et des États-Unis.

Graphique via Ipsos MORI

Ces données sur les habitudes de commerce électronique dans les «points chauds» des virus peuvent aider à prévoir ce qui va arriver pour les pays aux prises avec les premiers stades de la pandémie, comme la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Comment le coronavirus affecte-t-il l’industrie du commerce de détail?

Les applications d’épicerie américaines connaissent un nombre record de téléchargements quotidiens

Aux États-Unis, les applications d’épicerie ont enregistré un nombre record de téléchargements quotidiens en mars, selon la société d’analyse d’applications Apptopia.

Alors que le virus commence à faire des ravages aux États-Unis, il semble que de plus en plus de consommateurs se tournent vers la livraison d’épicerie en ligne, plutôt que de risquer un voyage eux-mêmes. Le dimanche 15 mars a enregistré un nombre record de téléchargements moyens, Instacart enregistrant une augmentation de 218% par rapport à l’activité de téléchargement de février. Plus tôt ce mois-ci, la marque a déclaré que la croissance globale des ventes s’était décuplée au cours de la première semaine de mars par rapport à la semaine précédente – des résultats qui ont sans aucun doute été aidés par un intérêt accru pour son application.

Walmart, qui possède une application d’épicerie autonome appelée “ Walmart Grocery ”, a enregistré une croissance de 160% des téléchargements d’applications au cours de la même période, malgré l’annonce par la marque qu’elle sera progressivement supprimée et consolidée en une seule application phare d’ici les mois d’été. .

Graphique via Apptopia

Pendant ce temps, le géant américain de la vente au détail Target a connu une croissance mensuelle similaire dans ses téléchargements d’applications mobiles Shipt (124%) et Target (98%), les acheteurs commandant les articles essentiels à leur domicile. On pense que l’introduction d’options de livraison sans contact par les grandes marques a eu un rôle partiel à jouer en ce qui concerne la demande récente d’applications.

Cette tendance semble ne montrer aucun signe de ralentissement et il ne serait pas surprenant de voir de nouveaux records de téléchargement et d’utilisation établis à l’avenir alors que la situation s’aggrave dans la région.

La plate-forme de jeu PC Steam attire cette semaine un nombre record d’utilisateurs mondiaux simultanés

Selon les données de SteamDB, Steam (la plate-forme mondiale de jeux sur PC) a attiré un cool 20,3 millions d’utilisateurs simultanés le dimanche 15 mars – établissant un record pour le nombre d’utilisateurs en ligne à tout moment au cours de ses 16 ans d’histoire.

#Steam vient d’atteindre un nouveau record d’utilisateurs en ligne simultanés de 20 millions, avec 6,2 millions actuellement en jeu, probablement en raison du fait que de nombreuses personnes restent à la maison en raison du # coronavirus.https: //t.co/bzLMfMOJvD#COVID19

– Base de données Steam (@SteamDB) 15 mars 2020

Bien que ce record soit battu un week-end, lorsque les joueurs ont plus de temps pour jouer, il est probable que la pandémie mondiale de coronavirus ait eu un impact sur l’augmentation constante de l’activité en ligne, car beaucoup plus se retrouvent à la maison que d’habitude.

Counter-Strike: Global Offensive, un jeu de huit ans particulièrement populaire disponible sur la plate-forme, a également atteint un nombre record de joueurs simultanés à la même date.

Graphique via SteamDB

Il semble qu’une partie de la population mondiale se soit tournée vers les jeux en ligne pour tenter de soulager l’ennui (et de socialiser) tout en étant coincé à l’intérieur. Cela pourrait être une bonne nouvelle pour l’industrie du jeu à une époque où d’autres secteurs du marché sont en difficulté alors que le grand public modifie considérablement son mode de vie afin de ralentir sa propagation.

Cependant, à la lumière de la vaste annulation d’événements, y compris des tournois eSports, et de l’incertitude qui pèse sur les sociétés de jeux dépendants du matériel comme Nintendo, il reste à voir quel sera le véritable impact du virus sur cette industrie à l’avenir.

Coronavirus: au milieu des reports de conférence, certains événements deviennent virtuels – mais fonctionneront-ils?

Les prévisions de croissance des dépenses publicitaires chinoises ont été réévaluées à 3,9% contre 6,9%

Les experts de l’industrie ont réévalué les prévisions de croissance des dépenses publicitaires chinoises à mesure que l’impact du coronavirus se révèle, selon Dentsu Aegis Network. On prévoit maintenant qu’il atteindra 3,9% en glissement annuel, en baisse par rapport à une estimation précédente beaucoup plus importante de 6,9%.

Bien que le coronavirus soit en grande partie responsable de cela, il existe également d’autres facteurs en jeu, tels que le ralentissement des ventes au détail et une baisse de la production économique, qui est une tendance constante dans la région depuis plusieurs années. Cependant, la croissance nouvellement prévue de 3,9% reste supérieure à celle de 2019 (malgré la pandémie) et elle est principalement due à un pic des dépenses publicitaires sur mobile qui devrait augmenter de 17,6%.

Bien que la Chine ait certainement subi le pire de tout son poids, les estimations des dépenses publicitaires ont été révisées dans d’autres régions du monde. Depuis que la dernière prévision a été publiée en juin 2019, les estimations pour la région APAC ont diminué de -0,7%, tandis que les estimations britanniques ont diminué de -0,6% (bien que cela puisse être plus largement dû à l’incertitude du Brexit que le coronavirus).

Parallèlement, les dépenses publicitaires dans des régions d’Europe continentale telles que l’Espagne, l’Italie et l’Allemagne devraient connaître une baisse globale de la croissance des dépenses publicitaires cette année et en 2021. L’Italie devrait être la plus touchée, après l’entrée en vigueur d’une interdiction nationale de la publicité pour les jeux de hasard. l’année dernière, suivie cette année de l’épidémie de coronavirus.

Coronavirus: les grandes marques retardent l’investissement dans la transformation numérique lorsqu’elles doivent le faire avancer

78% des organisations britanniques prévoient que leurs clients commerciaux auront des retards dans les décisions de dépenses

Les résultats de l’enquête d’impact sur les entreprises COVID19 de Econsultancy and Marketing Week révèlent que les organisations prévoient des changements majeurs dans le comportement de leurs clients commerciaux à la lumière de la pandémie de coronavirus.

Soixante-dix-huit pour cent des spécialistes du marketing des grandes organisations britanniques s’attendent à ce que leurs clients commerciaux retardent leurs décisions de dépenses, tandis que 55% s’attendent à des retards dans les lancements de produits / services de la part des clients commerciaux. Sans surprise, 91% d’entre eux ont déclaré que leurs clients commerciaux hésitent à planifier des réunions en personne, ce qui pourrait affecter les relations et la collaboration si les entreprises ne sont pas suffisamment proactives pour trouver des alternatives.

Pendant ce temps, en dépit d’être plus en retard dans la chronologie de la pandémie que dans d’autres régions, les responsables marketing britanniques ressentent déjà l’impact de l’épidémie de coronavirus sur leurs activités de commercialisation. Soixante-deux pour cent des personnes interrogées au Royaume-Uni ont déclaré que les engagements en matière de budget marketing étaient retardés ou en cours d’examen, et 42% ont déclaré que les dépenses prévues en matière de technologie / infrastructure étaient également traitées de la même manière. Plus inquiétant encore, 45% ont déclaré que toutes les nouvelles embauches avaient été reportées ou réévaluées, suspendant effectivement l’acquisition de nouveaux talents indispensables à une époque où les entreprises devaient être agiles et avant-gardistes.

Ces statistiques peuvent en fin de compte entraîner un manque de croissance important, car les changements de décision au plus haut niveau, les ralentissements des dépenses et les activités de marketing sont retardés au milieu de cette incertitude nouvelle et continue.

55% des vacanciers fréquents «peuvent» ou vont «probablement» réserver leurs futures vacances lorsqu’ils sont confinés à leur domicile pendant l’épidémie de coronavirus

Malgré un nombre sans précédent de personnes annulant des vacances pré-réservées et choisissant de ne pas voyager, cela ne signifie pas qu’elles n’ont pas cessé de regarder les vacances, selon un rapport d’Izea.

En fait, 55% des consommateurs américains qui voyagent habituellement cinq fois ou plus par an disent qu’ils «peuvent» ou «vont probablement» acheter des vacances futures alors qu’ils sont confinés à leur domicile pendant l’épidémie de coronavirus. Cette probabilité monte à 61% pour ceux qui voyagent fréquemment à des fins professionnelles.

Les données révèlent également comment les intentions de réservation futures diffèrent en fonction de leur éloignement futur. Trente-huit pour cent des consommateurs américains disent qu’ils «n’achèteraient jamais» une réservation d’hôtel ou d’avion non remboursable si la date de voyage requise tombait dans les 1 à 4 semaines suivantes. Le nombre diminue régulièrement au fil des semaines. Une fois que la date du voyage tombe dans plus de neuf mois à partir de maintenant (autour de Noël), un peu plus d’un cinquième refuse toujours de faire des réservations non remboursables, mais de plus en plus exigent des remises de plus en plus élevées jusqu’à 50% afin d’être convaincus.

Cela suggère que les consommateurs prendront un certain temps pour revenir à l’idée de voyager à l’étranger sur une base non remboursable une fois que le coronavirus est mort; certainement plus long qu’un délai de 9 mois. En conséquence, les entreprises de vacances doivent se tourner vers l’avenir et se concentrer sur le ciblage de clients fidèles et fréquents (qu’ils voyagent pour affaires ou pour le plaisir) qui prendront probablement le risque plus tôt que les vacanciers plus occasionnels.