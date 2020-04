Impact du coronavirus sur les ventes et le marketing dans l’industrie automobile – Econsultancy

Le mois de mars est généralement l’un des mois les plus occupés de l’année pour l’industrie automobile, la publication de nouvelles plaques d’immatriculation incitant les acheteurs de voitures.

Cette année, cependant, l’industrie automobile a connu son pire mois de mars depuis des décennies, alors qu’elle a du mal à faire face à l’impact de la pandémie de coronavirus.

Voici un aperçu de l’évolution de la situation et de la réaction des marques automobiles.

Fermer les salles d’exposition et les ventes en baisse

Au Royaume-Uni, les immatriculations de voitures neuves ont chuté de 44% en mars, ce qui représente une baisse plus forte que lors de la récession de 2008, et la pire depuis 1999. Il en allait de même en Europe en mars également, les ventes de voitures neuves ayant chuté de 85% en Italie. , 72% en France et 69% en Espagne.

Aux États-Unis, les ventes de voitures neuves ont diminué d’environ 35% et, selon les données de Cox Automotive, les ventes de véhicules neufs ont chuté de 55% le 27 mars par rapport au même jour en 2019.

En plus des consommateurs ne pouvant pas visiter les salles d’exposition de voitures en raison de la distanciation sociale et des fermetures forcées par le gouvernement, il est également probable que les consommateurs ne soient pas disposés à faire des achats importants pendant une période d’incertitude financière (le principal indice d’achat de GfK a chuté de 50 en mars).

Alors que la baisse de la demande des consommateurs est devenue plus apparente, nous avons également vu des marques automobiles suspendre ou arrêter la production de véhicules. Jaguar Land Rover a été le dernier grand constructeur automobile britannique à arrêter la production en mars, à la suite des fermetures d’usines de Honda, Nissan, Vauxhall et d’autres grands constructeurs automobiles. Aux États-Unis, l’Alliance for Automotive Innovation a déclaré qu’au 26 mars, 93% de la production automobile américaine était hors ligne.

L’impact du coronavirus sur d’autres marchés, et en particulier la Chine, a également entraîné des perturbations dans les chaînes d’approvisionnement. Cela est particulièrement préoccupant si l’on considère que l’industrie automobile mondiale importerait plus de 34 milliards de dollars de pièces de Chine.

Par conséquent, les niveaux d’anxiété sont élevés. Dans une récente enquête, 83% des entreprises européennes de la chaîne d’approvisionnement automobile mondiale sont soit «préoccupées», soit «très préoccupées» par l’impact sur les opérations des fournisseurs et les perspectives commerciales, les plus grandes préoccupations étant la «faiblesse de la demande» et la «disponibilité des matières premières».

Les marques automobiles toujours ouvertes

En raison des fermetures actuelles, les constructeurs automobiles ont mis en garde contre les retards sur les voitures pré-commandées, en particulier de la part d’entreprises qui dépendent de fournisseurs étrangers. Cela dit, il est toujours possible dans de nombreux cas d’acheter des voitures auprès de fabricants disposant d’un stock existant, en passant des commandes via des sites de commerce électronique.

Certains concessionnaires automobiles proposent également des services à distance. Le site Web de comparaison de voitures, Car Wow, a récemment lancé l’initiative «Delivery and Disinfections», qui permet aux concessionnaires de promouvoir leurs services à distance, y compris les essais à domicile, les visites virtuelles et l’achat sans contact. Car Wow a lancé l’initiative à la suite d’une enquête auprès de 1000 automobilistes (réalisée le 17 mars), qui a révélé que 54% des personnes interrogées ont toujours l’intention de changer de voiture dans un avenir pas trop lointain, ce pourcentage passant à 70% en Le Grand Londres. Bien sûr, c’était avant que la situation ne s’aggrave et le gouvernement a mis en place des règles de «verrouillage» au Royaume-Uni.

Pendant ce temps, certaines marques automobiles offrent des moyens d’aider les consommateurs à naviguer dans les implications financières de l’achat d’une voiture dans le climat actuel. Ford, par exemple, a introduit la «tranquillité d’esprit», qui permet aux gens d’acheter une voiture maintenant avec la possibilité de différer les paiements jusqu’à six mois. Le régime, qui s’applique aux voitures et camionnettes neuves achetées en avril et en mai, incite essentiellement les consommateurs à acheter des voitures malgré tout impact financier potentiel du coronavirus.

Hyundai a relancé son programme «Assurance Job Loss Protection» pour soutenir les clients financièrement touchés par la pandémie de coronavirus. Le programme signifie que Hyundai effectuera jusqu’à six mois de paiements pour les nouveaux propriétaires qui perdent leur emploi et ont acheté un véhicule entre le 14 mars et le 30 avril. Pour les nouveaux achats financés par Hyundai Capital, la marque automobile reporte également les paiements de 90 jours en cas de besoin.

Nous voulons aider à améliorer les choses et vous aider à vous concentrer sur ce qui compte le plus. Donc, en réponse aux récents événements mondiaux, nous lançons un programme de report de paiement pour les propriétaires actuels et nouveaux de Hyundai appelé Hyundai Assurance. En savoir plus: https://t.co/j4IMLXx33S pic.twitter.com/k2M0I7QDp2

– Hyundai USA (@Hyundai) 22 mars 2020

Les efforts publicitaires se poursuivent

De nombreuses autres industries ont choisi d’arrêter les dépenses publicitaires, mais l’industrie automobile reste quelque peu stable. Digiday suggère que même si les dépenses sont en baisse, l’activité reste élevée. Ceci est basé sur les données d’iSpotTV, qui indique que les constructeurs automobiles américains ont dépensé environ 184 millions de dollars pour 54 000 diffusions pour atteindre 19,6 milliards d’impressions télévisées du 1er au 18 mars. De même, les données de Kantar suggèrent que la publicité automobile a vu une augmentation de 13% du nombre de publicités de 30 secondes pour le 23 mars au 29 mars, passant de 5% et 3% pour les deux semaines précédentes respectivement.

Certains constructeurs automobiles, comme Ford, produisent rapidement des publicités pour mettre en évidence sa réponse au coronavirus. La récente annonce, “Built to Lend a Hand”, s’appuie sur les 100 ans d’histoire de l’entreprise afin de rassurer les consommateurs qu’elle fait tout ce qu’elle peut pour le moment.

Ailleurs, Toyota adopte une approche plus fonctionnelle qu’inspirante avec ses publicités «Here to Help», faisant la promotion de ses départements de service encore ouverts ainsi que de ce qu’ils proposent (tels que les dépannages et réparations de véhicules sans contact). D’autres constructeurs automobiles, dont Nissan, font la promotion du financement et informent les consommateurs sur les options de paiement différé et les offres spéciales.

Pour les marques automobiles, l’accent est clairement mis sur la construction de relations à long terme, tant en termes de clients existants que de nouveaux clients potentiels. L’achat de voitures étant un processus souvent long, l’espoir est que les gens sauteront sur les options de paiement différé à court terme, ou que les marques resteront en tête une fois que les choses redeviendront normales.

L’industrie rebondira-t-elle rapidement?

En Chine, les immatriculations de voitures neuves pour la première moitié de février ont baissé de 92% d’une année sur l’autre. Pour la première moitié de mars, les immatriculations de voitures neuves ont diminué de 47% d’une année sur l’autre. S’il reste clairement un long chemin à parcourir, cela peut être considéré comme un signe que l’industrie automobile est capable de rebondir.

Jim Holder, écrivant pour Auto Car, suggère que le commerce électronique, soutenu par de nouvelles pratiques de vente sans contact – ainsi que par un réengagement rapide avec les clients – sont tous des facteurs qui ont aidé la Chine et pourraient aider d’autres marchés à se rétablir au fil du temps. .

Bien sûr, rien n’est aussi simple, surtout compte tenu de la nature imprévisible de la pandémie et de son impact sur les entreprises (et les chaînes d’approvisionnement). Cependant, la capacité d’adaptation rapide est certainement ce dont l’industrie automobile a besoin, associée à un engagement ferme de rassurer et de répondre aux besoins des clients.