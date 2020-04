Impact du coronavirus sur l’industrie de la musique – Econsultancy

Comme dans de nombreux secteurs, la musique et le divertissement en direct ont été gravement touchés par la pandémie mondiale de coronavirus.

L’industrie de la musique est si intrinsèquement liée à un large public et à des expériences en direct, et lorsque la gravité de l’épidémie est devenue évidente, l’industrie a dû agir rapidement.

Une année entière de festivals, de concerts et de tournées a été mise en doute alors que le monde est au point mort dans un avenir prévisible.

En tant que tel, j’ai examiné comment l’industrie musicale a été affectée par l’épidémie de coronavirus et ce qu’elle fait pour divertir les fans pendant qu’ils pratiquent l’auto-isolement et la distanciation sociale.

Les gens font moins de musique en streaming

Il est peut-être surprenant que Music Business Worldwide ait constaté que les flux mondiaux du graphique Top 200 de Spotify ont chuté de 11% pour s’établir à 226 millions d’écoutes au cours de la semaine commençant le 13 mars (les semaines musicales se déroulent du vendredi au jeudi).

Le 13 mars est important à noter car c’est à ce moment-là qu’un certain nombre de pays dans le monde ont suivi l’exemple du reste de l’UE et ont commencé à fermer des magasins, des bars et des collèges fermés, des écoles et des crèches, forçant les gens à pratiquer la distanciation sociale et à rester à l’intérieur.

Fait intéressant, la semaine commençant le 13 mars représente le plus petit nombre de streams au monde depuis la dernière semaine de 2019 et la première semaine de 2020 (notez que ces deux semaines sont la période de repos de l’industrie musicale, où les sorties se tarissent et les gens sont en arrêt de travail). ).

Le streaming vidéo en plein essor au milieu des habitudes

BuzzAngel et Alpha Data ont étudié les flux audio en Italie (le pays connaît actuellement le plus grand nombre de victimes de coronavirus).

Les données montrent que les nombres de streaming audio ont baissé de 10% le 6 mars par rapport à la semaine précédente et que le streaming vidéo a connu une hausse d’environ 14,5% au cours de la semaine commençant le 13 mars, peut-être un signe d’un changement de comportement des consommateurs.

En d’autres termes, avec moins de personnes se rendant au travail et choisissant des plateformes de streaming vidéo plutôt que de la musique.

Fait intéressant, au cours d’une période similaire, Netflix a remanié sa croissance des abonnements d’une année sur l’autre et Twitch, propriété d’Amazon, a vu son audience augmenter de 31%, passant de 33 millions à 43 millions (du 8 au 22 mars), soulignant davantage ces effets à court terme. changements dans le comportement des consommateurs.

En termes de chiffres de vente, l’image ne semble pas être meilleure avec les ventes d’albums physiques (-27,6%), les ventes d’albums numériques (-12,4%) et les ventes individuelles numériques (-10,7%) qui connaissent toutes une baisse similaire à plateformes de streaming.

La plate-forme de streaming Deezer a également signalé un léger changement dans les habitudes d’écoute de ses utilisateurs, avec un pic quotidien d’auditeurs passant de l’heure de pointe (7h) à entre 9h et 10h.

Ce n’est pas que du malheur et de la tristesse. Avec un intérêt accru pour ce qui se passe dans le monde, les mélomanes utilisent le hub COVID-19 de Spotify (qui fait partie de son projet de secours musical COVID-19) pour syntoniser des listes de lecture et des podcasts d’actualités spécialement conçus pour rester informés tout en utilisant la plateforme de streaming.

Aujourd'hui, nous lançons le projet Spotify COVID-19 Music Relief, correspondant à des dons pouvant atteindre 10 millions de dollars.

– Spotify News (@SpotifyNews) 25 mars 2020

Le monde écoute la radio

Le désir des gens de rester informés se reflète également dans les performances de la radio numérique pendant l’épidémie de coronavirus.

Selon la BBC, elle a vu ses propres propriétés radio bénéficier d’une augmentation de 18% du streaming. Cela est similaire aux rapports de Global (qui possède Capital FM et LBC 97.3) qui ont vu une augmentation de 15% des flux de radio en ligne entre le 9 et le 17 mars.

Global a également indiqué que les consommateurs accédant à ses stations de radio, via des haut-parleurs intelligents, avaient augmenté de 11% – sa plus forte augmentation hebdomadaire. De plus, DAX (Global Advertising Digital Exchange) a signalé que les briefings d’actualités flash Alexa avaient également augmenté de 156%.

La portée quotidienne de LBC a augmenté de 43% et Heart (la plus grande station de radio commerciale du monde) a vu son audience quotidienne augmenter de 11%, la portée de la liste de lecture de Smooth Radio augmentant également de 12%.

Avec tant de cuisine en cours, et les gens qui veulent aussi des nouvelles et une couverture de la situation actuelle, il ne faut pas s’étonner que les stations de radio connaissent ce genre de soulèvement.

L’histoire est encore plus convaincante aux États-Unis, selon le vice-président exécutif du produit John Pacino d’Entercom Communications Corps.

Pacino a déclaré au L.A. Times que l’écoute était en hausse de 44% par semaine (55% de plus qu’en moyenne sur deux semaines) sur l’une des stations de radio d’Entercom, KNX.

De même, le conglomérat de radio américain, iHeart Radio, a également vu une augmentation de ses principaux paramètres d’engagement. Le directeur de la programmation d’iHeart, Tom Poleman, a noté une augmentation significative des mesures numériques montrant une utilisation accrue de la radio iHeart sur les haut-parleurs intelligents (30%), son application de télévision intelligente (22%) et son site Web (20%).

Poleman a également partagé que l’engagement des médias sociaux sur le contenu iHeart Radio, partagé par ses personnalités de la radio, avait également augmenté de 97%.

Événements en direct

Compte tenu de la nature du coronavirus et de sa propagation, la musique en direct, les concerts, les festivals et les grands rassemblements ont été parmi les premiers événements officiellement reportés et annulés à la suite de la prolifération des pandémies.

Par exemple, au Royaume-Uni, il y a une interdiction de rassemblements de masse de plus de 500 personnes en place depuis le 16 mars.

D’énormes festivals internationaux tels que Glastonbury – qui entamait son 50e anniversaire – ont été annulés et le festival Coachella, basé à Los Angeles, a été reporté jusqu’en octobre, afin d’atténuer une grande foule et de contrôler la propagation du virus.



– Coachella (@coachella) 10 mars 2020

Cependant, ce ne sont pas seulement les méga festivals et événements qui sont affectés par COVID-19, les petits festivals indépendants sont également gênés par le virus.

L’Association of Independent Festivals (qui possède Field Day) a déjà signalé une baisse de 44% des ventes de billets en glissement annuel de ses membres – avec 92% des personnes citant le coronavirus comme ayant un impact sur leur décision.

De même, Music Venue Trust a signalé une baisse de 27% du nombre de visiteurs au Royaume-Uni déjà cette année jusqu’à présent.

L’histoire est la même aux États-Unis, avec des sociétés de musique comme Live Nation et AEG suspendant toutes les tournées.

Avec toutes les annulations et les reports, les artistes ont dû penser à des façons créatives d’interagir avec leurs fans dans la période de ralentissement mondial.

Prenez par exemple le musicien américain Swae Lee, qui a décidé d’animer son propre concert depuis les limites de son studio sur Instagram Live.

Le concert a reçu de nombreuses réactions positives sur les réseaux sociaux et a ensuite été mis en ligne sur la chaîne YouTube de Swae Lee pour que les fans puissent en profiter à la demande.

Il y a eu une performance similaire du pianiste Igor Levit, qui a également profité des médias sociaux pour partager un concert d’une demi-heure en direct avec des fans sur Twitter et Periscope.

<—— glücklicher, dankbarer Mensch. Danke Euch. Von Herzen. Danke. Alles sehr, sehr besonders für mich.

Danke.

Se sentir béni et heureux. Je vous remercie. Vous tous. Du plus profond de mon cœur. Je vous remercie.

???????? https://t.co/rsPrf11b7B

– Igor Levit (@igorpianist) 25 mars 2020

Fait intéressant, Levit n’est pas le seul musicien classique à avoir l’idée qu’un certain nombre d’opéras et de comédies musicales auront toujours lieu dans des maisons et des salles de concert vides, selon les rapports de The Guardian.

Une autre utilisation innovante d’Instagram Live dans le monde de la musique se présente sous la forme de batailles en direct. Ces batailles sont essentiellement des flux Instagram partagés entre deux artistes qui se déplacent d’avant en arrière en partageant leurs plus grands succès préférés.

La première bataille a eu lieu entre les légendes productrices de musique Timbaland et Swizz Beatz, mais a depuis inclus d’autres artistes et auteurs-compositeurs populaires comme Ne-Yo et The-Dream, et les producteurs de superstars Boi1da et Hitboy.

Soutenir les artistes et les créatifs

Avec les concerts et les festivals, au mieux (et au pire annulés), et le nombre de streaming en baisse dans le monde, que fait-on pour compléter les artistes qui sont potentiellement en perte de revenus de tournée et de streaming?

Bandcamp a été l’une des premières sociétés à faire un effort pour soutenir les artistes en renonçant temporairement à sa part de revenus le vendredi 20 mars et en permettant à tout argent dépensé sur la plate-forme d’être distribué directement à l’artiste.

Pour soutenir les musiciens pendant la pandémie de Covid-19, Bandcamp renonce à sa part de revenus sur toutes les ventes ce vendredi 20 mars de minuit à minuit HNP.

En savoir plus ici: https://t.co/hPhgm7WBR4

– bandcamp (@Bandcamp) 17 mars 2020

Le projet COVID-19 Music Relief susmentionné de Spotify vise à fournir aux artistes d’importantes ressources et un soutien financier et des informations dont ils auront besoin s’ils subissent une perte de revenus importante en raison du coronavirus.

Spotify s’engage également à égaler, dollar pour dollar, le montant d’argent collecté par le public – jusqu’à un maximum de 10 millions de dollars, avec acceptation des dons du public pour les organisations caritatives COVID,

La fonctionnalité de dons, qui actuellement sur son site Web, sera étendue aux pages d’artistes sur Spotify où ils pourront accepter des dons pour une cause ou des œuvres de bienfaisance de leur choix.

Ne voulant pas être complètement dépassé par son concurrent le plus proche, Apple Music a récemment lancé «Come Together» qui hébergera un certain nombre de listes de lecture, de clips musicaux et de sélections de Beats 1 Radio pour aider les gens à passer les tests.

"Nous nous unirons ensemble, j'espère, en sera le résultat." Elton John se connecte pour partager ses chansons préférées et parler de la vie à la maison.

– Beats 1 (@ Beats1) 28 mars 2020

Et à l’extrémité inférieure de l’échelle, Apple offre à ses clients un accès gratuit de 90 jours à Final Cut et Logic Pro pour encourager les personnes intéressées à exploiter leurs pouvoirs créatifs pendant l’épidémie à obtenir l’édition et la production de contenu visuel et audio.