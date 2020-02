Impôts et bureaucraties, un bloc de 138 milliards par an sur les comptes des entreprises italiennes

ce montant 138 milliards d’euros, égal à près de 8 points de PIB, le coût total de impôts et bureaucratie, qui pèse chaque année sur les états financiers des entreprises italiennes. Et cela pénalise notamment ceux de petite et moyenne taille. Ils figurent dans les calculs du bureau d’études CGIA Mestre selon lesquels le coût annuel engagé par nos sociétés pour la gestion des relations avec les L’administration publique dépasse les 57 milliards.

“Le gouvernement – dit le coordinateur de laBureau d’étude Paolo Zabeo – devraient réfléchir à ces données et commencer à travailler pour réduire leur impact. Si, en raison de la situation de nos finances publiques, une réduction significative de la pression fiscale ne semble pas du tout simple, une réduction drastique de la mauvaise bureaucratie, en revanche, pourrait être obtenue à coût nul, ou presque “.

Comme, comment?

“En réduisant le nombre de lois par l’abrogation des plus anciennes, évitant ainsi le chevauchement législatif qui, sur de nombreux sujets, a généré un manque de communication, un manque de transparence, une incertitude temporelle et des obligations de plus en plus lourdes, faisant de la bureaucratie un ennemi invisible difficile à surmonter. »Poursuit Zabeo.

Selon “The European House – Ambrosetti”, en effet, la production législative de notre pays n’a pas d’égal dans le reste de l’Europe. En Italie, on estime qu’il existe 160 000 normes, dont 71 000 promulguées au niveau central et les autres aux niveaux régional et local.

En France cependant, ils sont 7 000, en Allemagne 5 500 et au Royaume-Uni 3 000. Cependant, la responsabilité de cette l’hyper-législation est attribuable à l’absence d’abrogation des lois concurrentes et le fait que notre cadre réglementaire au cours des dernières décennies a vu une augmentation exponentielle de l’utilisation des décrets législatifs qui, pour être opérationnels, nécessitent l’approbation des décrets d’application.

Trop de lois freinent l’investissement étranger

“Le calendrier et les coûts de la bureaucratie sont devenus un problème qui caractérise négativement notre pays, dans lequel des situations très différentes coexistent entre le Nord et le Sud ainsi qu’entre les régions à statut ordinaire et les régions à statut spécial. Dans le Sud, où l’AP est moins efficace, la situation a pris des profils particulièrement inquiétants. Ce n’est pas un hasard, en fait, que de nombreux investisseurs étrangers ne viennent pas en Italie précisément en raison de la maladresse de notre système bureaucratique ce qui a généré un voile de méfiance parmi les entreprises privées qui ne sera pas facile à éliminer », explique Renato Mason, secrétaire de la CGIA.

Les résultats de l’enquête périodique par sondage menée par Eurobaromètre (Commission européenne) sur la complexité des procédures administratives rencontrées par les entrepreneurs des 28 pays de l’Union sont tout aussi inquiétants. L’Italie occupe la 2e place dans ce classement (pour 86% des répondants, la mauvaise bureaucratie est un problème grave). Seule la Roumanie a une situation pire que la nôtre.

Comment améliorer l’efficacité de l’AP

Concrètement, que pourrait-on faire pour améliorer l’efficacité de notre administration publique, allégeant ainsi les coûts administratifs des entreprises? Selon le bureau d’étude du CGIA Mestre, tout d’abord, comme nous l’avons dit plus haut, le cadre réglementaire doit être simplifié. Dans la mesure du possible, essayez de ne pas chevaucher plusieurs niveaux de gouvernement sur le même sujet et, en particulier, d’accélérer les temps de réponse Administration publique.

Avec trop de lois, décrets et règlements, les premiers pénalisés sont les agents publics qui “se défendent” dans l’incertitude en changeant de décision dans le temps. Plus précisément, il est nécessaire:

améliorer la qualité et réduire le nombre de lois, en analysant plus attentivement leur impact, en particulier sur les micro et petites entreprises;

surveiller périodiquement les effets des nouvelles mesures afin d’introduire rapidement des mesures correctives;

consolider l’informatisation des Administration publique, rmettre fin aux sites les plus accessibles et aux contenus les plus utilisables;

faire en sorte que les bases de données publiques communiquent entre elles pour éviter la duplication des demandes;

permettre aux utilisateurs de remplir les demandes uniquement par voie électronique;

procéder et compléter la standardisation des formulaires;

accroître le professionnalisme des agents publics grâce à une formation adéquate et continue.