Indian Challenger; Plus de confort et de technologie

Cette moto fait ses débuts avec le moteur Indian Power Plus, le premier moteur de 1 769 cm3 à refroidissement liquide et à grande cylindrée de la société qui génère le plus de puissance avec 122 chevaux.

Le nouveau bloc 108 a une boîte de vitesses à six vitesses avec surmultipliée et l’embrayage est assisté pour réduire l’effort lors de la conduite.

Ses arbres à cames et ses quatre soupapes par cylindre offrent des performances et une puissance incroyables pour un bicylindre en V américain à grande cylindrée, ce qui en fait un moteur fiable, nécessitant peu d’entretien et efficace, car il présente une désactivation des cylindres à l’arrêt. dans le trafic.

La réponse de l’accélérateur peut être modifiée avec les trois modes de conduite: Standard, Sport et Rain, et chacun d’eux a un réglage spécifique du contrôle de traction.

Le contrôle de traction a deux fonctions importantes, d’une part celle traditionnelle gérée par un IMU qui détecte la perte d’adhérence due à l’accélération, et d’autre part, un Drag Torque Control, qui empêche la perte d’adhérence due à un couple excessif, empêchant le vélo a dérapé ou nous a fait peur.

L’Indian Challenger est un bagger haut de gamme de haute performance et dispose de toute la technologie et des éléments de conduite, tels que le régulateur de vitesse électronique, l’éclairage LED complet, le siège axé sur le confort pour les longues distances, l’ABS dans une courbe, le démarrage sans clé, les valises pour étanche avec une capacité de 68 litres, ainsi qu’un nouveau châssis en aluminium

.