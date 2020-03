Indian Motorcycle a lancé le FTR Rally 2020 au Mexique

Indian Motorcycle a lancé le FTR Rally 2020, une moto basée sur le FTR 2019 mais qui ajoute des détails rétro plus authentiques et des capacités de performance modernes.

Le Rallye FTR complète l’offre de produits de la marque dans le segment des motos rétro, plus particulièrement celle des scramblers, une tendance mondiale récente. Il le fait sur la base de la mécanique et du développement technologique de la plate-forme FTR déjà connue, mais avec quelques différences telles que: la peinture Titanium Smoke et le logo de la marque classique sur le réservoir, les roues en aluminium avec des détails rouges le siège aviateur en marron, un nouveau déflecteur d’air avant et les pneus Pirelli Scorpion Rally STR.

«L’arrivée du FTR Rally 2020 nous aidera à compléter notre offre de produits dérivés de la plateforme FTR au Mexique. Nous sommes absolument sûrs qu’il sera bien accepté par le marché et les pilotes de notre pays qui recherchent un look rétro et des performances modernes », a déclaré Fausto López, directeur d’Indian Motorcycle Mexico.

Le moteur bicylindre en V de 1203 cm3 offre une puissance douce avec une réponse immédiate à bas régime. Il produit 123 chevaux et 120 Nm dans une courbe de couple de type couple pour offrir une expérience de conduite amusante dans toutes les conditions. Il est placé à l’intérieur du cadre peint en noir qui correspond à la fourche avant inversée peinte de la même couleur. Les freins Brembo offrent une excellente puissance grâce au double disque avant avec étriers montés radialement, comme sur les meilleures motos sportives.

“Le FTR Rally 2020 offre sans aucun doute un excellent rapport qualité-prix en équipant le régulateur de vitesse de croisière, un port USB à chargement rapide, un nouveau guidon ProTaper de 50 mm plus haut, un éclairage principal et des clignotants LED”, a ajouté Daniel. Enriquez, directeur national d’Indian Motorcycle Mexico.

L’Indian FTR Rally 2020 sera disponible au Mexique à partir de mars au prix de 299 900 $ pesos.

