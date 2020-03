Inditex propose de fabriquer des vêtements d’hôpital

Inditex a veillé à préserver ses emplois malgré la crise des coronavirus et met également à la disposition du gouvernement l’ensemble de son réseau logistique et de fournisseurs pour intégrer les besoins médicaux et hospitaliers de base.

Compte tenu des mesures adoptées par le gouvernement espagnol, le président d’Inditex, Pablo Isla, a donné des instructions pour préserver tous les emplois, en tant qu ‘”objectif prioritaire de l’entreprise”, complétant le cas échéant la rémunération pendant cette période. Afin d’assurer le moyen le plus efficace d’atteindre cet objectif, tous les outils mis à disposition du gouvernement par les entreprises seront étudiés.

Parallèlement, la société a mis à la disposition du gouvernement l’ensemble de ses capacités de logistique, d’approvisionnement et de gestion commerciale, notamment en provenance de Chine, pour répondre aux besoins urgents, tant en matière sanitaire que textile, qui sont actuellement nécessaires. Plus précisément, il y aura au moins une expédition hebdomadaire du matériel acheté en Chine.

Inditex s’assure que 10 000 masques de protection ont déjà été donnés à ce moment et à la fin de cette semaine, 300 000 autres masques de protection chirurgicaux devraient être expédiés. Des travaux sont en cours pour apporter le matériel que les autorités sanitaires espagnoles ont identifié comme le plus urgent: masques, gants, lunettes, casquettes, leggings et écrans faciaux.

Selon l’entreprise, «la possibilité de convertir une partie de notre capacité de fabrication de textiles en production de matériel sanitaire est à l’étude, et c’est pourquoi l’équipe de production d’Inditex a été impliquée. En ce sens, la possibilité de fabriquer des blouses de protection en Espagne a été identifiée, pour laquelle il est nécessaire d’effectuer une série d’ajustements sanitaires et de confirmer la disponibilité des matières premières ».

Isla a souligné le rôle de l’Université Tsinghua, dont la médiation est essentielle pour accéder aux fournitures médicales essentielles.

Inditex a également annoncé avoir clôturé une bonne année en 2019, avec une croissance significative des ventes et des bénéfices, mais le coronavirus a perturbé ses comptes et éclipse les prévisions pour cette 2020.

La chaîne a vendu 8% de plus, à 28 286 millions d’euros et son bénéfice net a augmenté de 6% (3 639 millions), selon le rapport de résultats présenté ce mercredi. Ses actions ont chuté de plus de 3% après l’ouverture du marché.

Le groupe a provisionné 287 millions en raison de la situation causée par le coronavirus. Sans elle, elle aurait augmenté de 12%, à 3 855 millions. Par ailleurs, compte tenu de la «situation d’incertitude» liée à la pandémie, la décision sur le montant du dividende a été reportée au conseil avant l’assemblée générale des actionnaires de juillet.

