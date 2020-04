Inditex versera une prime à ses employés un mois après l’ouverture des magasins

Inditex versera à ses employés l’extraordinaire bonus de 2019 le mois suivant l’ouverture générale de ses magasins, temporairement fermés par la crise de la pandémie de coronavirus, et le fera en deux versements consécutifs.

La société a précisé que la seule exigence pour recevoir ce bonus supplémentaire est d’avoir au moins deux ans au 31 mars de cette année. Ce bonus sera ajouté aux salaires fixes et à la rémunération variable et sera facturé quel que soit le jour ouvrable ou le poste.

Plus précisément, selon CC.OO., le montant à percevoir pour les usines et la logistique sera de 540 euros, divisé en deux versements de 270 euros, tandis qu’en magasin le montant est calculé en tenant compte des objectifs de vente de chaque magasin.

La semaine dernière, Inditex, qui a fermé 1 600 magasins en Espagne, a annoncé qu’il ne présenterait pas le dossier de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) en avril et qu’il continuerait à payer avec ses propres ressources la rémunération de tout son personnel en Espagne, composé de environ 50 000 employés.

Ainsi, le président d’Inditex, Pablo Isla, a déclaré que l’entreprise continuera à soutenir le paiement de la rémunération à l’ensemble de son personnel en Espagne, “comme il l’a fait jusqu’à présent”.

D’autre part, Inditex a lancé un plan visant à céder le stock de magasins fermés par le coronavirus via des ventes en ligne.

À cette fin, environ 800 employés de l’équipe de gérants de magasins se sont déjà rendus volontairement dans un total de 290 magasins, entre deux et quatre par établissement, pour récupérer et mettre en vente les vêtements restés en magasin après la fermeture du magasin. le commerce non essentiel du 14 mars dernier décrété par le gouvernement et traiter les commandes «en ligne» des magasins.

Il y a quelques jours, Inditex a annoncé qu’elle n’appliquerait pas d’ERTE à son personnel en avril. Par une déclaration, la société a garanti “qu’elle continuera à soutenir le paiement de la rémunération à tout son personnel en Espagne, comme elle l’a fait jusqu’à présent”. Par conséquent, souligne-t-il, “il a décidé de ne présenter aucun dossier de réglementation de l’emploi temporaire en avril pour le personnel du magasin, de sorte que l’ensemble du personnel recevra l’intégralité de sa masse salariale payée par l’entreprise”.

Le 20 mars, Inditex a décidé d’annuler un ERTE préventif sur 25 000 de ses plus de 47 000 employés dans toute l’Espagne et a garanti qu’il paierait les salaires du mois de mars.

Connexes

.