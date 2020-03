IndyCar – annulation de Long Beach confirmée; l’Indy 500, dans les airs

Chaque fois que la compétition recommence “normalement”, le calendrier IndyCar aura au moins deux tests de moins par rapport aux 17 courses initialement prévues. Le freinage de vendredi dernier à la célébration de Grand Prix de Saint-Pétersbourg, juste deux jours après leur différend, impliquait également l’annulation immédiate de l’événement pour tous 2020 en raison de l’impossibilité logistique de le réorganiser, et cette même circonstance est ce qui a pris fin enterrer le Grand Prix de Long Beach pour le reste de l’année, initialement prévu pour le 19 avril.

L’événement emblématique de la Californie, qui il est contesté sans interruption depuis 1975, a eu l’IndyCar comme la catégorie principale depuis 1984, après sept ans d’hébergement de Formule 1. Long Beach était l’un des trois rendez-vous prévus pour les mois de mars et avril dont la célébration avait été suspendue par IndyCar suivant les recommandations de l’American Center for Disease Control. Maintenant, il est officiel que Long Beach n’accueillera pas sa quarante-sixième édition en 2020, comme ses organisateurs l’ont confirmé dans un communiqué ce mercredi.

“Dans les derniers jours, nous avons activement recherché la possibilité d’organiser le Grand Prix à une date ultérieure“Dit la Long Beach Grand Prix Association (GPALB). “Nous sommes déçus de ne pas avoir pu finaliser quelque chose pour tous nos fans fidèles et nos précieux clients, mais essayer de rassembler tous les éléments qui ont fait de Long Beach un si grand succès ne semble pas possible d’ici 2020. Par conséquent, notre attention est dirigée vers la planification de la 46e édition entre le 16 et le 18 avril 2021 ».

Auparavant, son responsable en chef, Jim Michaelian, avait jusqu’à aujourd’hui montré son intention de s’entretenir avec la ville, les catégories concernées et le Long Beach Convention Center, ce qui a été répété dans la déclaration d’aujourd’hui, pour sauver l’événement. , après que le PDG de Penske Corp, Mark Miles, l’ait appelé “annulé”. Contrairement à Green-Savoree (les organisateurs de la course de Saint-Pétersbourg), GPALB a confirmé que Oui, vous offrirez un remboursement complet de vos billets à ceux qui les ont déjà achetés, ou un rabais très substantiel pour les tests 2021 si vous préférez, quelque chose qui a été offert à St. Pete.

Le grand point d’attention du championnat au cours des prochains jours et semaines devient célébrant l’Indianapolis 500, dont la place sur le calendrier le 24 mai est plus en danger chaque jour qui passe. La période de 8 semaines au cours de laquelle le CDC déconseille La célébration des événements avec plus de 50 participants se termine le 10 maiou, mais il existe plusieurs catégories (World Touring Car, Endurance World Championship, Supercars) qui ont déjà commencé à annuler des événements dont le différend était attendu d’ici la fin de ce mois ou début juin.

Aujourd’hui, IndyCar maintient comme le nouveau test inaugural de sa saison le Grand Prix d’Indianapolis le 9 mai, même s’il s’inscrit étroitement dans la période recommandée par le CDC. Depuis 2014, cette course a servi de point de départ aux quelque 500 miles d’Indianapolis jouis juste après six jours consacrés exclusivement aux essais libres et aux qualifications, une semaine avant le grand événement. Même dans le meilleur des scénarios, il semble compliqué que toutes les préparations soient prêtes avec suffisamment de garanties pour une course qui se vante de rassembler plus de 300 000 spectateurs le jour décisif.

Le miroir principal de sa situation est de l’autre côté de l’océan, car les 24 heures du Mans, prévues pour le 13 juin, sont aujourd’hui reportées au 19 septembre. La majorité pratique des tests qui ont réussi à être déplacés dans le calendrier l’ont fait à partir de ce mois de septembre, après un été où les températures ou d’autres tests déjà programmés ou à planifier compliquent les événements de localisation, et après une bande de temps qui commence à être considéré comme «sûr», six mois à l’avance, pour les événements les plus importants.

Dans un communiqué publié vendredi, les responsables d’Indianapolis Motor Speedway (et par catégorie, par extension) ont réaffirmé dans un communiqué que “notre priorité est de faire notre part pour protéger la santé publique, et de célébrer également l’Indianapolis 500 sur Le 24 mai comme prévu “, bien que plus tard, ils étaient un peu plus ambigus:” Nous planifions toutes les nous serons prêts à accueillir le Grand Prix et l’Indy 500 tant que la situation du COVID-19 le permettra»