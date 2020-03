IndyCar – Le test final manque de doubles scores; Penske coupe

Le mois de mars le plus critique de l’histoire du sport automobile tire à sa fin, toujours embourbé dans l’incertitude quant aux conditions dans lesquelles la compétition pourrait revenir à l’avenir une fois la pandémie de coronavirus surmontée. Ces complications sont encore plus brevetés aux États-Unis, un pays qui mène aujourd’hui (au moins, selon les données officielles) le nombre total d’infections quotidiennes dans le monde. En ce qui concerne la série IndyCar, le consensus général dans le paddock est que l’acquisition de la catégorie par Roger Penske il y a quelques mois, cela l’a placée dans la meilleure situation possible pour faire face à cette crise.

Pour l’instant, au-delà des annulations, les responsables de la catégorie au niveau de la compétition ont déjà pris la première décision sportive majeure. Compte tenu d’un calendrier potentiellement réduit, compte tenu de la non-réintroduction des courses à Barber, Long Beach et Austin, la dernière course de la saison 2020 ne donnera pas le double score, selon les informations de RACER. Ce sera le cas quel que soit le lieu où il se déroule, puisque Laguna Seca a déjà donné son accord pour démissionner de sa position de course finale afin de permettre le report des courses à partir d’octobre.

Le double score a changé le destin du championnat en 2015.

La mesure de terminer le championnat avec un double score, visant à maintenir le championnat en vie jusqu’à la dernière course, a été introduit en 2015, malgré le fait qu’IndyCar détermine son champion depuis la date de fin depuis 2006. Déjà cette même année, cela a fait une différence fondamentale, car Scott Dixon a rincé un déficit de 47 points avec Juan Pablo Montoya que dans des circonstances normales, il aurait été presque irrécupérable. Pendant le reste des saisons, cependant, le leader du championnat n’a pas perdu son statut lors de la dernière course, et le double score n’a jamais retardé le couronnement du champion jusqu’à la course finale, pas même en 2015 (Dixon a marqué 34 points pour Graham Rahal) .

Le double score de la course finale était déjà présente de facto en 2014, lorsque les trois courses de 500 milles l’ont décerné, parmi eux le rendez-vous final dans l’ovale de Fontana, changeant lorsque le circuit de Sonoma a hérité de cette place dans le calendrier. L’Indianapolis 500 l’a également maintenu depuis lors, et devrait continuer à être le cas pour la course du 23 août, dans une édition historique qui ne sera pas contestée en mai pour la première fois depuis sa création en 1909. Aujourd’hui, le début de la saison est toujours prévu pour le Dual à Detroit, le double test prévu dans le semi-urbain de Belle Isle les 30 et 31 mai prochains.

McLaren place l’espagnol Iván Roldán à la tête de l’aérodynamique à IndyCar

Ces plans seront très probablement entravés par la forte progression de COVID-19 en Le Michigan, le quatrième État avec le plus d’infections (6498) et décédé (184) bien qu’il ne soit que le dixième État le plus peuplé du pays, et où il est déjà interdit de sortir dans la rue pour obtenir la citoyenneté, ce qui complique grandement la préparation de Belle Isle. Comme cela a déjà été fait avec le Grand Prix de Saint-Pétersbourg, le championnat pèse passer le test de Détroit au mois d’octobre, une détermination similaire à celle envisagée avec le Texas 600 si l’ovale ne peut pas accueillir la course du 6 juin, ce qui placerait Road America comme nouveau premier test le 21 juin.

Que si, l’intention se présente, selon RACER, de ne pas utiliser le week-end du 17-18 octobre, qui abrite le Petit Le Mans (dernière manche de l’IMSA, à Road Atlanta), sauf si c’est absolument indispensable. À son tour, la possibilité de plus de week-ends conjoints avec NASCAR, comme cela se produira en juillet, le circuit routier d’Indianapolis est sur la table, y compris ses catégories mineures (Xfinity / Trucks) sur des scènes telles que Road America ou Iowa, comme cela se produit depuis des années dans l’ovale du Texas … tant que lorsque la NASCAR Cup Series ne détient pas de double test dans ces mêmes scénarios.

L’Indy 500, reporté au 23 août; IndyCar restructure son calendrierLire les actualités

Au-delà de l’aspect purement concurrentiel, et qu’Indianapolis et l’Indy 500 restent la priorité numéro 1 à protéger, la survie de l’IndyCar En tant qu’entité organisationnelle et économique, c’est également une question importante pour Penske Entertainment, chargée de gérer tous les actifs que Roger Penske a acquis de la famille Hulman-George. Le patron de la catégorie a décidé que lui et ses top managers arrêtez de recevoir votre salaire et votre compensation pour la durée de la pandémie.

Cependant, même l’IndyCar n’a pas pu éviter l’équivalent d’un ERTE américain, car un total de 50 travailleurs ont perdu leur emploi, y compris plusieurs des responsables des travaux d’amélioration et de construction qu’Indianapolis Motor Speedway connaît depuis le début de l’année, même si beaucoup bénéficieront de subventions. Malheureusement, certaines des mises à pied, selon Adam Stern, seront permanentes, et ce nombre pourrait augmenter si la situation dure plus de deux mois, le délai imparti à Penske Entertainment pour réévaluer sa démarche.