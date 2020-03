IndyCar organise son propre concours en ligne dans iRacing

Rejoindre les initiatives de différentes catégories de sports et de sport automobile, qui dans certains cas ont même eu le soutien des médias, ce vendredi c’était au tour des voitures de rejoindre le fun en ligne, cherchant à compenser dans les prochaines semaines le manque total de concurrence dû à la pandémie de coronavirus qui ravage la planète. Ce matin, la Formule 1 a annoncé ses plans à cet égard, et maintenant c’est la série IndyCar qui a sorti sa propre compétition après avoir annulé toutes leurs rondes en mars et avril.

Bien que la catégorie ne dispose pas d’un jeu dédié depuis 2005, la présence établie de ses voitures dans le simulateur de paiement iRacing, considéré comme le plus réaliste du marché, a ouvert les portes d’une collaboration avec cette entité pour réaliser IndyCar iRacing Challenge. Cette compétition amicale (sans champion absolu à la fin) accueillera un total de six courses du 28 mars au 2 mai.

Les courses auront lieu le Le samedi, à partir de 22h00, heure espagnole, diffusé en direct sur le site IndyCar et ses réseaux sociaux (YouTube et Facebook), ainsi que sur la chaîne Twitch d’iRacing. Chaque événement durera entre 90 minutes et deux heures, et verra la participation de nombreux vrais pilotes IndyCar, ainsi que d’autres invités d’exception non encore dévoilés. Le premier circuit dans lequel il participera samedi prochain sera choisi par les fans à travers une série de séries éliminatoires sur les comptes Twitter et Instagram de la catégorie, ainsi que sur son site Internet.

Vous pouvez choisir entre huit itinéraires qui ne font pas partie du calendrier IndyCar actuel: Sonoma (dernière course en 2018), Watkins Glen (2017), Fontana et Milwaukee (tous deux en 2015), l’ovale Motegi (2010), Michigan (2007) ), Montréal (2006) et Sebring, le scénario de test habituel. A posteriori, aura lieu à Barber et Austin le week-end que les deux circuits avaient à l’origine dans le calendrier réel (4 et 25 avril), complété par un circuit au choix des pilotes (11 avril), une sélection aléatoire (18 avril) et un “circuit de rêve” qui n’appartient pas au calendrier IndyCar , qui clôturera le concours le 2 mai.

Chaque diffusion sera précédée d’une séance d’autographes virtuels de 15 minutes, suivie d’une interview sur Instagram Live avec le vainqueur du test. Pour augmenter la sensation d’immersion, iRacing a permis l’introduction de l’Aeroscreen dans le Dallara IR-18 pour cette compétition, et chaque équipe ou participant pourra porter sa décoration, ou celle de son choix. À leur tour, des dons seront faits à différentes organisations caritatives afin de contribuer à la lutte contre le coronavirus.

Le championnat complète ainsi d’autres initiatives aux États-Unis, comme les courses NASCAR All-Star à Homestead-Miami, ou le “Super samedi” du championnat IMSA SportsCar à Sebring, tous deux utilisant iRacing comme plate-forme. La vidéo de présentation d’IndyCar reflétée un total de 16 concurrents réels, dont beaucoup sont des pilotes à plein temps sur IndyCar, bien que ce nombre devrait augmenter dans les prochains jours et semaines.

De vrais pilotes confirmés pour l’événement

TeamPilotsTEAM PENSKEJosef Newgarden – Double champion IndyCar (2017, 2019)

– 14 victoiresTEAM PENSKESimon Pagenaud – Vainqueur de l’Indy 500 (2019)

– Champion IndyCar (2016)TEAM PENSKE

Will Power – Gagnant Indy 500 (2018)

– Champion IndyCar (2014)TEAM PENSKE

Scott McLaughlin – Double champion des Supercars (2018-19)

– Début en attente sur IndyCarANDRETTI AUTOSPORTAlexander Rossi– Vainqueur de l’Indy 500 (2016)

– IndyCar Runner-up (2018), 3e en 2019RAHAL LETTERMAN

LANIGAN RACINGGraham Rahal – 6 victoires

– 4e au classement général en 2015DALE COYNE RACINGSantino Ferrucci- 13e au classement général en 2019

– 7ème de l’Indy 500 (2019)DALE COYNE RACINGÁLEX PALOU– Débutant IndyCar

– 3e en Super Formula (2019)ARROW McLAREN SPPato O’Ward – Champion Indy Lights (2018)

– Ancien pilote Red Bull Junior TeamARROW McLAREN SPOliver Askew – Début d’IndyCar

– Champion Indy Lights (2019)A. J. FOYT RACINGTony Kanaan- Champion IndyCar (2004)

– Vainqueur de l’Indy 500 (2013)

– Saison partielle en 2020A. J. FOYT RACING

Dalton Kellett – Début d’IndyCar

– Saison partielle en 2020CARLIN RACINGFelipe Nasr – Ex Formule 1, champion IMSA (2018)

– Débutant IndyCar

MEYER SHANK RACINGJack Harvey – Finaliste Indy Lights (2014, 2015)

– Première saison complèteDREYER & REINBOLD RACINGSage Karam – Champion Indy Lights (2013)

– Saison partielle en 2020JUNCOS RACINGKyle Kaiser – Champion Indy Lights (2017)

– Pas de programme en 2020

Pilotes à temps plein absents pour le moment: Scott Dixon et Felix Rosenqvist (Ganassi), Ryan Hunter-Reay, Marco Andretti et Zach Veach (Andretti), Takuma Sato (Rahal), Rinus VeeKay (Carpenter), Conor Daly (Carpenter-Carlin)