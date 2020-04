IndyCar – Pole, toupie et victoire de Lando Norris lors de ses débuts virtuels à Austin

Dans les jours qui ont précédé l’événement, lors des entraînements et des “essais pratiques”, il était devenu clair que la Lando Norris en tant que pilote invité dans la cinquième course de la IndyCar iRacing Challenge il n’allait pas offrir une performance de recrue standard au milieu de terrain. La vaste expérience que le pilote britannique a sur la plate-forme virtuelle, où il a régulièrement participé depuis l’aube de l’adolescence, se reflète dans une performance fantastique dans Austin et la victoire de la pole dans son premier «événement officiel» IndyCar, mais non sans drame et excitation à l’arrivée.

Norris a pris la pole avec quatre dixièmes d’avantage, étant Volonté le seul rival qui a réussi à chuter de 1:44, et au début du test a imposé sa loi et sa stratégie, qui était de faire son premier arrêt avant le drapeau jaune préprogrammé pour le tour 12. Avec le grand ‘simracer’ de la catégorie , Sage KaramHors de toute option due à un problème technique au début du test, Norris a réussi à ouvrir progressivement une marge de plus de quatre secondes avec Power.

L’un de ses trois partenaires de course, le Mexicain Patrick O’Ward, est passé de la cinquième à la troisième position dans les premiers tours, suivant le chemin inverse d’un Scott McLaughlin qui est passé de la troisième à la sixième place après l’espagnol Alex Palou. Cherchant à contrer la stratégie de Norris, à la fois Power et Felix Rosenqvist, qui courait quatrième, a choisi de ne pas s’arrêter avant ou pendant la prudence, comme l’ont fait quatre autres pilotes.

Après le temps fort du 15e tour, Norris avait déjà remporté deux places et roulait derrière le Néerlandais Rinus VeeKay lorsque fait une erreur et filé au gaz sur le piano de la dernière courbe, perd une dizaine de positions. Cependant, plusieurs des pilotes qui l’avaient dépassé n’avaient pas encore procédé à leur première arrestation, et Norris a commencé à imprimer un grand rythme pour rattraper le temps perdu.

Quelques secondes après que Rosenqvist ait disparu de ses miroirs après s’être arrêté dans les stands, La puissance a également manqué avec un double sommet dans la section des es, accordant le leadership à O’Ward. Le Mexicain, qui s’était arrêté au tour 12, a basé sa stratégie sur son deuxième arrêt le plus tard possible afin de réduire le temps passé dans les stands, un plan imité par Palou, qui deux tours plus tard a également subi une vrille en quittant l’es .

Après avoir dépassé McLaughlin au 21e tour peu avant son arrêt, Norris a ensuite occupé la deuxième position Real, trois secondes derrière O’Ward, et était juste derrière le leader avant d’arrêter trois tours plus tard, laissant les stands trois secondes derrière Rosenqvist. Le Mexicain a prolongé son relais de quatre tours de plus, et une fois que Palou s’est arrêté de la tête au tour suivant, l’accent s’est déplacé sur le duel suédo-britannique, séparés par moins d’une seconde, mais seulement pendant quelques courbes supplémentaires.

Tracer les eses, Rosenqvist a enjambé l’une des saucisses et a filé juste devant Norris, qui a dû prendre des mesures d’évitement pour éviter d’entrer en collision avec lui. O’Ward, qui avait été à trois secondes de Norris des stands, a réduit le déficit à une seconde et demie avec cet incident, et a mis une pression considérable, mais n’a pratiquement jamais réussi à être inférieur à une seconde malgré une poussée plus poussée pour passer. Avec lui, Norris a réalisé un triomphe de la fissuration devant toute la grille d’IndyCar, complétant O’Ward un doublé pour une McLaren SP dont la matrice de Coupe du monde n’a pas été réalisée dans la vraie vie depuis 2010.

Rosenqvist a complété le podium à huit secondes de distance, avec une marge sur McLaughlin, le pilote avec le plus de points accumulés dans le classement officieux du championnat. Álex Palou, avec son arrêt tardif, a terminé le test en neuvième position, ajoutant un nouveau top 10 après un autre revers stratégique à partir duquel, sûrement, il apprendra dans la vraie vie, tandis que l’autre invité exceptionnel, Chaz Mostert, a clôturé le top 20. La semaine prochaine, le test final du Challenge iRacing aura lieu à l’ovale d’Indianapolis, avec une distance réduite, des positions garanties et un classement mercredi pour déterminer la grille.

Résultats – INDYCAR AUSTIN (32 LAPS)

EquipoDiferenciaParrilla1ºLando pilote NorrisMcLaren SP1h 02: 27.0631º2ºPato O’WardMcLaren RosenqvistGanassi + SP + 1.4445º3ºFelix 8.3523º4ºScott McLaughlinPenske + 13.1884º5ºSantino FerrucciCoyne + 20.77111º6ºWill PowerPenske + 24.6172º7ºRinus VeeKayCarpenter + 26.6769º8ºMarcus EricssonGanassi + 27.73913º9ºÁLEX PALOUCoyne + 28.2077º10ºJosef NewgardenPenske + 30.8358º11ºScott DixonGanassi + 32.30415º12ºFelipe NasrCarlin + 45.56110º13ºColton HertaAndretti + 56.36926º14ºSimon PagenaudPenske + 58.32011º15ºAlexander RossiAndretti + 1: 05.30332º16ºJack HarveyShank + 1: 06.30333º17ºGraham RahalRahal + 1: 06.45718º18ºDalton KellettFoyt + 1: 07.11024º19ºJames HinchcliffeAndretti + 1: 16.67822º20ºChaz MostertAndretti + 1: 17.06921º21ºMax ChiltonCarlin + 1 : 17.54419º22ºEd CarpenterCarpenter + 1: 20.76530º23ºTony KanaanFoyt + 1: 27.27125º24ºSébastien BourdaisFoyt + 1: 36.43023º25ºSpencer PigotRahal + 1: 41.07717º26ºZach VeachAndretti + 1: 48.24829º27ºKyle KaiserJuncos + 1 vuelta27º28ºOliver AskewMcLaren SP + 1 vuelta14º29ºConor DalyCarpenter + 2 vueltas28º30ºTakuma SatoRahal + 2 vueltas16º31ºRyan Hunter-ReayAndretti + 2 vueltas31º32ºRobert WickensMcLaren SP + 2 vueltas20º33ºSage KaramDreyer & Reinbold + 3 tours6º