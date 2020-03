IndyCar reporte le GP de Saint-Pétersbourg et les quatre premières courses

Malgré toutes les tentatives pour maintenir les compétitions prévues ce week-end, le bien commun et la prévention de la progression du coronavirus ont prévalu à propos de tous les événements automobiles ce week-end, les Américains étant les derniers à tomber. Moins de 24 heures après avoir confirmé la continuité de l’événement à huis clos, IndyCar a officiellement communiqué le report de toutes les courses que la catégorie allait disputer jusqu’en avril, y compris le Grand Prix de Saint-Pétersbourg qui devrait avoir lieu ce week-end.

Cette décision affecte non seulement Grand Prix de Long Beach 19 avril, qui a été reportée hier, sinon aussi pour Grand Prix de l’Alabama, le deuxième test du calendrier au Barber Motorsports Park (5 avril), et le Austin IndyCar Challenge (26 avril). La séance d’aujourd’hui à Saint-Pétersbourg avait déjà été annulée pour les voitures de la catégorie principale, limitant le tir aux catégories de soutien jusqu’à la publication de l’annonce officielle. Tous ne continueront pas à fonctionner Saint-Pétersbourg, dont l’événement semble sérieusement menacé d’être entièrement annulé cette année en raison de la difficulté à obtenir des permis de construction dans la région.

“Après une réflexion approfondie, y compris communication régulière avec les promoteurs d’événements, les autorités sanitaires et les administrations des villes respectives En ce qui concerne COVID-19, nous avons pris la décision d’annuler tous les événements de la série IndyCar jusqu’en avril “, indique le communiqué. “Bien que nous soyons très déçus de retarder le début de la saison, et nous manquerons les incroyables fans qui nous soutiennent chaque année à Saint-Pétersbourg, Birmingham, Long Beach et Austin, la sécurité de nos fans, concurrents, personnel, partenaires et journalistes sera toujours notre priorité absolue».

Avec tout cela, le début de la saison pour l’IndyCar est complètement éclipsé dans les deux mois au cours desquels les pics les plus élevés de ce qui a déjà été déclaré pandémie mondiale sont attendus qui a complètement paralysé le sport dans le monde. Dans le sport automobile, seul le Guanajuato Rally, l’épreuve mexicaine du Championnat du Monde des Rallyes, continue, mais les annulations multiples vous invitent à penser que très peu de catégories prendront la même décision d’ici la fin du printemps.

Le premier rendez-vous du calendrier IndyCar qui n’a pas encore été affecté par des mesures de prévention est le Grand Prix d’Indianapolis le 9 mai, la course qui donne le coup d’envoi des festivités d’Indianapolis sur 500 miles, avec des entraînements commençant immédiatement après. Cependant, de nombreuses prévisions suggèrent que le mois de mai pourrait également être en danger, et que cet événement et d’autres ne pourraient avoir lieu sans restrictions importantes concernant les déplacements et les réunions de masse avant juin. Dans l’ensemble, le calendrier IndyCar se termine le 22 septembre, donc il existe de nombreuses dates disponibles en octobre et novembre de reprogrammer tout ce qui n’est pas contesté ce printemps.

L’annonce d’IndyCar est venue à peine onze minutes après l’annonce par NASCAR de la suspensionimmédiatement 500 miles d’Atlanta qu’il allait jouer ce week-end, ainsi que l’événement de la semaine prochaine dans le Homestead-Miami Speedway. Hier, le plus haut corps de la compétition de stock-car a annoncé que les deux événements se tiendraient également à huis clos, avec ce week-end la Xfinity Series et la Truck Series, les deux principales catégories de soutien de la Cup Series. À peine deux heures plus tôt, il avait été décidé d’avancer le principal conflit de course à samedi, mais même cela n’a pas sauvé l’événement.