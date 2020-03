IndyCar – Sage Karam remporte la première course virtuelle d’iRacing à Watkins Glen

Pendant au moins un mois, pratiquement toutes les compétitions dans le monde resteront inactives, attendant mai, juin ou juillet pour assurer la sécurité nécessaire au niveau sanitaire pour accueillir à nouveau des événements. Pour cette raison, il n’ya pas eu quelques catégories professionnelles qui ont embrassé le monde de la simulation pour compenser le manque d’activité sur la piste, sur différentes plateformes et avec différents concurrents. Après le précédent établi par NASCAR le week-end dernier, IndyCar a commencé son défi iRacing ce samedi, un concours amical de six tests sur la plateforme de simulation iRacing, dont la première date a eu lieu sur le tracé de Watkins Glen.

Le légendaire circuit de New York a été choisi parmi une sélection de huit circuits pour accueillir un premier événement qui n’a pas du tout déçu, avec une production télévisuelle axée sur le réalisme pour donner une visibilité maximale aux sponsors, y compris l’interprétation de l’hymne américain, des graphiques et des commentateurs officiels. 24 vrais concurrents IndyCar se sont réunis dans une course de 45 tours (la vraie course en comptait 60) parrainée par la Croix-Rouge américaine, qui a réussi à éviter le festival redouté des accidents multiples, mais dans lequel les pilotes les plus expérimentés en simulation se sont distingués extrêmement, même si la configuration est identique dans toutes les voitures.

Ainsi, le grand dominateur était Sage Karam, qui cette saison avait prévu un programme partiel de quatre courses avec Dreyer & Reinbold dans la vraie vie, mais qui cumule plus d’une centaine de victoires dans le monde virtuel. Hier, il en a ajouté un autre de la pole position, menant 43 des 45 tours et ne renonçant à aucun moment à l’avance. L’Américain a toujours tenu le Suédois Felix Rosenqvist à distance, un autre pilote avec une expérience remarquable sur plusieurs plateformes. Le pilote de Ganassi n’a jamais posé de menace immédiate, bien qu’il n’ait jamais été à plus de quatre secondes du leader.

La lutte pour le podium avait beaucoup plus de miettes. Scott Speed, qui était dans la voiture # 98 conduite dans la vraie vie par Marco Andretti, a réussi à dépasser Volonté, et cela serait également dépassé par Oliver Askew, l’une des nouvelles recrues de McLaren SP. Derrière eux est venu Àlex Palou, qui fera cette année ses débuts en IndyCar au volant de la voiture n ° 55 de Dale Coyne Racing et du Team Goh. Le pilote espagnol, également compétent dans le monde virtuel, a réussi à dépasser Power dans le quatrième tour avec une grande manœuvre à l’extérieur de l’arrêt de bus et a été placé quatrième un tour plus tard après une erreur d’Askew dans le talon qui lui a coûté la position également avec Puissance.

Malheureusement, la carrière de Palou s’est perdue après ne pas configurer correctement vos paramètres d’arrêt au stand au 13ème tour, devant faire deux arrêts supplémentaires et abandonner 7 tours à faire quand il était en 12ème position. Power est sorti après son premier arrêt devant Speed, qui l’a poursuivi de près jusqu’à ce qu’un accident au virage 9 le force à partir après 22 tours. Avec cela, Power a pu compléter le podium sans difficultés majeures, puisque le rythme des cinq premiers par rapport au reste avait été beaucoup plus élevé, laissant le meilleur du reste à près d’une minute à la fin du test.

Scott McLaughlin, le double champion des Supercars qui conduira une quatrième voiture Penske dans des épreuves sélectionnées cette année, était également présent, terminant quatrième. Accueillant le meilleur ratio de victoires iRacing de toute la grille, le Néo-Zélandais a lutté tout au long de la course avec Askew, avec qui il a eu une collision en essayant de le dépasser au tour 7, et qu’il n’a pas surmonté jusqu’au tour 40. Après eux , les deux autres pilotes Penske à plein temps ont terminé, Simon Pagenaud y Josef Newgarden, alourdi par un arrêt supplémentaire en entrant en collision en essayant d’esquiver l’incident McLaughlin et Askew.

Kyle Kirkwood, le pilote Andretti d’Indy Lights, était également dans une voiture tierce, dans son cas Ryan Hunter-Reay # 28, et il a alterné la vitesse avec plusieurs incidents, dont l’un au premier tour avec Alexander Rossi. La jeune promesse a terminé à la neuvième place entre Santino Ferrucci et Conor Daly, qui ont récupéré 13 places chacune. Un peu plus loin, le septième champion NASCAR a terminé Jimmie Johnson, qui aspire à faire ses débuts sur IndyCar au cours des 18 prochains mois, mais dont l’inexpérience de la simulation et des monoplaces s’est révélée être le pilote le plus lent de la course, victime d’un accident et d’une toupie. Avec tout, réussi à terminer le test à la 16e place, à deux tours du leader.

Trois pilotes inscrits ne pouvaient pas participer, étant notable l’absence de Robert Wickens pour ne pas avoir le matériel nécessaire pour concourir à temps, malgré les efforts de l’ancien pilote Max Papis et d’une entreprise de quincaillerie pour lui envoyer un flyer adapté à son pourcentage d’invalidité actuel. Jack Harvey n’avait pas non plus sa configuration à temps, tandis que James Hinchcliffe a perdu la connexion juste avant la course. Dans l’ensemble, ces pilotes et d’autres absents notables comme Scott Dixon seront prêts la semaine prochaine à le deuxième rendez-vous au Barber Motorsports Park, occupant la course que la route aurait dû accueillir dans la vraie vie ce même week-end.

Résultats – Grand Prix de la Croix-Rouge américaine à Watkins Glen (45 tours)

Classement par durée et par différence de l’équipe de pilotage 1er Sage Karam Dreyer & Reinbold1h 05: 50.3711: 25.065 (1er) 2e Felix RosenqvistGanassi + 3.6181: 25.136 (2e) 3e PowerPenske + 11.4181: 25.199 (4) 4Scott McLaughlinPens + 5: 25199 + 5: 471 1: 22.7111: 25.552 (8e) 7e Josef NewgardenPenske + 1: 26.4391: 25.680 (9e) 8eSantino FerrucciCoyne + 1 tour (21e) 9eKyle KirkwoodAndretti + 1 tour1: 25.935 (11e) 17e (Kelvin) + 11e tour (11e) + 11 tour (Keller) 12e Kyle KaiserJuncos + 1 tour1: 26.408 (16e) 13e Pato O’WardMcLaren SP + 2 tours1: 26.790 (18e) 14eGraham RahalRahal + 2 tours1: 25.973 (12e) 15eFelipe NasrCarlin + 2 tours1: 26.132 (14e) 16eJim 3 tours1: 25,928 (10º) 18ºMarcus EricssonGanassiDéconnexion (40v) 1: 26,377 (15º) 19ºZach VeachAndretti + 5 tours (24º) 20ºÁLEX PALOUCoyneAccidente (37v) 1: 25.462 (6e) 21e Scott SpeedAndrettiAccidente (21v) 1: 25.335 (4e) 22ºColton HertaAndrettiAccidente (10v) (22e) 23e )