IndyCar – Une équipe appelée Top Gun cherche à diriger l’Indianapolis 500

Presque chaque saison, À 800 kilomètres de Indianapolis Ils ont l’enrôlement d’une équipe inattendue, annonçant leurs plans presque à la dernière minute et cherchant à surprendre les concurrents réguliers d’IndyCar sur sa plus grande scène à la recherche d’une lacune dans le précieux réseau de 33 voitures. Dans certains cas, par eux-mêmes et dans la plupart des cas, s’aligner sur une équipe existante. Plusieurs le font avec une fanfare ou une renommée notable derrière eux, comme McLaren à son époque, Scuderia Corsa ou DragonSpeed, mais il y a aussi inscriptions surprises plus modestes, presque de nulle part.

Clauson-Marshall et Team Stange l’année dernière, Thom Burns Racing en 2018, Harding en 2017 … il y a de nombreux cas au fil des décennies, et donneraient un article séparé. Le dernier événement de cette circonstance particulière se produit sous un nom connu des amateurs de vitesse, mais pas nécessairement de course. L’équipe Top Gun Racing, de nouvelle création, a confirmé ce mardi qu’il aspire à participer à la 104e édition des 500 miles d’Indianapolis, qui il a été reporté au 23 août prochain après la pandémie de COVID-19, il a dû être déplacé de sa date habituelle fin mai.

Le look de la voiture que Top Gun Racing cherchera à concourir à Indianapolis / @ Vintage Indy Registry

Presque personne n’échappe à cette équipe Partage son nom avec le célèbre film «Top Gun», authentique emblème de la culture populaire des années 80 depuis sa première en 1986, et qui cette année présentera une suite, «Top Gun: Maverick», dont la première est prévue pour la veille de Noël. De plus, le nom correspond parfaitement aux «avions de chasse» similaires que l’IndyCar possède depuis l’introduction de l’Aeroscreen. Cependant, cette équipe cela n’a aucun rapport avec l’histoire qui reflète l’audace rebelle d’un lieutenant de la United States Air Force, bien que son logo ait des ailes (celles du logo de l’Indianapolis Motor Speedway).

Le producteur Jerry Bruckheimer ne sera pas aux commandes de Top Gun Racing, mais plutôt d’une alliance formée d’entrepreneurs Gary Trout et Bill Throckmorton. Trout lui-même possédait déjà sa propre équipe IndyCar à la fin des années 1980, pilotant l’Indy 500 1988 avec Steve Chassey et deux autres courses avec Ed Pimm avant de se concentrer sur son activité quotidienne, GT Performance Group, avec laquelle il a été le seul constructeur automobile NASCAR dans l’État de l’Indiana. Throckmorton, quant à lui, est propriétaire de Registre Indy Vintage, qui accueille chaque année des courses de voitures historiques IndyCar aux Indianapolis et Gateway Ovals.

L’appareil qui circulera à grande vitesse pour Top Gun ne sera pas un F-14A Tomcat piloté par Tom Cruise dans son rôle de Pete ‘Maverick’ Mitchell, mais un Dallara IR18 piloté par le américain Richard «R. C. » Enerson. À 22 ans, ce natif de Floride ne sait toujours pas ce que c’est que de participer à l’Indy 500, mais il sait ce que c’est que de participer à IndyCar, revenant l’année dernière avec Carlin au test Mid-Ohio trois ans après ses trois courses avec Dale Coyne Racing. Tout cela, après que la diversité des lois sur la publicité des produits de la marijuana dans différents États ait empêché son nouveau sponsor d’obtenir un siège pour toute la saison.

Ce ne sera pas un problème cette fois, car un assureur sera le seul à saisir l’aspect financier, du moins sur papier. Et est-ce que, comme les combattants du film, l’aspect le plus important de tout cela est dans l’air: un accord moteur avec Honda ou Chevrolet cela leur permet de participer aux séances gratuites et au classement, ce qui devrait être lié à une alliance plus que probable avec une autre équipe. Tout le reste, selon le communiqué, a déjà été recherché: une base à Brownsburg, Indiana, l’acquisition d’une IR18 et du matériel de transport nécessaire, la location de personnel …

Cependant, il ne faudra pas attendre août pour voir les débuts à Indianapolis de cette équipe singulière, puisque cela aura lieu cette semaine … dans un environnement virtuel. Plus précisément, dans la dernière manche de l’IndyCar iRacing Challenge qui se tiendra à l’ovale d’Indianapolis, quelque chose qui n’est autorisé qu’aux équipes qui ont des plans fermes pour fonctionner sur IndyCar ou avec des invités exceptionnels. La grille pour cette course sera limitée à 33 concurrents comme dans la vraie vie, donc Enerson devra se battre pour sa place en elle lors d’une séance de qualification spéciale ce mercredi contre les pilotes qui n’ont pas de place garantie selon les critères du championnat.