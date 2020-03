ING suspend le paiement des dividendes

ING suspendra le paiement des dividendes, suite à la récente recommandation de la Banque centrale européenne, “au moins jusqu’au 1er octobre 2020”.

L’institution financière a précisé qu’elle ne soumettra pas au vote de son assemblée générale des actionnaires du 28 avril la proposition de distribuer un dividende final pour l’année 2019 et elle ne prévoit pas non plus de procéder au versement d’un dividende provisoire par rapport à l’année 2020. En revanche, la banque a indiqué qu’elle analyserait toute annonce concernant le versement de dividendes après le 1er octobre 2020.

Ralph Hamers, le PDG d’ING, a déclaré dans un communiqué que “ce sont des moments extraordinaires pour nous”.

En outre, Hamers a ajouté que «bien que nous soyons bien capitalisés et financés et que nous nous efforçons d’offrir à nos actionnaires un rendement attractif, nous pensons qu’il est prudent de suivre les recommandations de la Banque centrale européenne pour toutes les banques européennes concernant le paiement des dividendes, ce qui Il nous permet une plus grande flexibilité pour soutenir nos clients et la société dans cette crise et collaborer avec les gouvernements et les régulateurs pour une reprise. “

L’action ING a enregistré une baisse de plus de 8% à la Bourse d’Amsterdam après l’annonce de la suspension de la distribution du dividende.

La décision d’ING a suivi celle de Rabobank et UniCredit, qui ont annoncé dimanche qu’ils mettraient en attente des dividendes et des plans de rachat d’actions pendant au moins six mois.

La Banque centrale européenne a demandé aux institutions financières de ne verser aucun dividende à leurs actionnaires avant au moins octobre prochain, soit en raison de 2019 ou 2020, en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus. Cette mesure a été suggérée afin d’augmenter la capacité des entités à absorber les pertes et à soutenir les prêts aux ménages, aux petites entreprises et aux entreprises pendant la pandémie.

