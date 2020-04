INPS: le chèque de 600 euros pour les indépendants sera payé entre le 15 et le 17 avril

Bonne nouvelle pour les indépendants: la prime de 600 euros du mois de mars sera versée par l’INPS sur les comptes courants en devises du 15 au 17 avril. Le gouvernement l’a assuré hier, expliquant que leInstitut national de sécurité sociale les banques travaillent ensemble pour accélérer le processus de mise en œuvre des mesures visant à contrer les effets économiques et sociaux de la pandémie de coronavirus.

Ceux qui n’ont pas encore demandé l’allocation peuvent toujours le faire sur le site Internet de l’INPS. L’exécutif a expliqué dans une note que “près de 4 millions de demandes, « Je plus d’un million ont déjà été liquidés “.

D’après les premières indications, entre-temps, il semble probable que l’allocation d’avril pour les travailleurs indépendants pourrait être plus généreuse. En particulier, le gouvernement prévoit d’étendre la subvention de 600 à 800 euros avec le décret d’avril – qui sera lancé dans le courant du mois – afin de couvrir également les mois d’avril et mai.

«Nous travaillons sur le prochain décret qui sera plus substantiel en termes de ressources qu’en mars, afin de pouvoir augmenter le montant de l’allocation pour les indépendants et les professionnels jusqu’à 800 euros et introduire un revenu d’urgence pour les couches les plus faibles de la population “a écrit la ministre du Travail Nunzia Catalfo sur Fb, soulignant que ce sont” des objectifs que nous atteindrons car dans cette crise, je l’ai dit et je le répète, aucun travailleur et aucun citoyen ne doivent être laissés pour compte ».

Compris séparément est réservé à bonus de garde d’enfants:

“Les 200 000 congés parentaux demandés ont été payés pour la grande majorité directement par les entreprises aux salariés, tandis que les plus de 40 000 demandes de prime de baby-sitting sont en cours d’examen par l’INPS pour payer (dans le livret de famille) le 15 avril »Continue la note.

Enfin, le Cig en dérogation. L’INPS a collecté les demandes envoyées jusqu’à présent par 11 régions – environ la moitié d’entre elles sont manquantes – et prépare les premiers paiements. Dans un délai d’un mois à compter de chaque demande – le gouvernement garantit toujours – la Caisse sera versée – à la fois celle ordinaire et l’allocation ordinaire de la FIS, le Fonds d’intégration des salaires – à 4,5 millions de travailleurs.

«Le est en pleine opération convention signée par Abi, INPS, syndicats qui permet aux travailleurs suspendus du travail en raison de l’urgence Covid 19 de recevoir une avance sur le Caisse de licenciement ordinaire et par dérogation égale à 1 400 euros“, Ajoute la note, faisant référence à la possibilité pour le travailleur de l’IGC de demander à la banque une avance sur le chèque. “Les procédures ne nécessitent plus l’envoi de modèles papier validés aux agences pour certifier l’Iban”, car tout se fait par voie électronique. 94% des banques italiennes ont signé l’accord Abi-Inps. Le délai ordinaire de livraison de la clope est de 2-3 mois. Dans ce cas, “les paiements arriveront au plus tard dans les 30 jours suivant la réception de la demande”.