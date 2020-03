Inscrivez-vous au webinaire gratuit d’Econsultancy sur les meilleures pratiques de travail à distance

Une récente enquête conjointe menée par Econsultancy et Marketing Week sur l’impact du coronavirus sur le secteur du marketing au Royaume-Uni a reçu un niveau de réponse sans précédent.

L’une des principales conclusions: plus de 70% des spécialistes du marketing pensent que le travail à distance nécessite une formation aux meilleures pratiques pour être efficace – et qu’une formation rapide dans ce domaine est soit importante soit critique.

En réponse à cela, Econsultancy a développé un webinaire de formation sur les meilleures pratiques de travail à distance de 60 minutes, qui est gratuit assister à tous les commerçants.

Le webinaire de formation, Effective Remote Working for Marketers, aura lieu le jeudi 26 mars à 14 h 00 GMT (9 h 00, heure avancée de l’Est). Il est spécialement conçu pour aider les spécialistes du marketing à rester aussi productifs, efficients et efficaces que possible tout en travaillant à distance avec leurs collègues, fournisseurs et partenaires.

Animé par le consultant et formateur chevronné en Econsultancy, Neil Perkin, le webinaire fournira aux participants les meilleures pratiques essentielles pour apprendre à optimiser le travail à distance et virtuel, couvrant un certain nombre de thèmes clés:

Comment maximiser l’efficacité lorsque vous travaillez à domicile; gérer le courrier électronique et la communication pour travailler pour vous ainsi que votre patron

Organiser des réunions virtuelles efficaces et comment s’assurer qu’elles sont optimisées pour le temps, la prise de décision et les résultats

Utiliser le travail à distance comme une opportunité pour un travail en profondeur et comment planifier votre journée pour différents types de travail

Mettre en place une équipe pour travailler à distance; les éléments critiques à considérer pour planifier le succès; utiliser efficacement la technologie pour une communication efficace

Optimiser la collaboration des équipes à distance sur les projets et les campagnes, comment gérer les équipes et les employés distants pour maintenir l’esprit d’équipe et la confiance, et comment optimiser et gérer les performances entre les équipes réparties

Gestion des entretiens virtuels, des événements, de la formation et des relations avec les agences.

Qui devrait adhérer?

Ce webinaire est une visualisation essentielle pour tous les spécialistes du marketing, et en particulier les chefs d’équipe marketing, qui cherchent à comprendre comment travailler à distance de manière plus efficace.

Que vous soyez un directeur marketing, un chef d’équipe ou un gestionnaire cherchant à établir un travail à distance plus efficace pour votre équipe, ou un spécialiste du marketing cherchant à apprendre les meilleures pratiques dans ce domaine pour optimiser votre propre travail, ce webinaire fournit un guide pratique et complet d’un capacité de plus en plus critique. Le webinaire sera informatif et inspirant, accordera du temps à de nombreuses questions et fournira de nombreux conseils pratiques à emporter et à appliquer.

Cliquez ici pour vous inscrire au webinaire de formation gratuit d’Econsultancy, Effective Remote Working for Marketers, qui aura lieu le jeudi 26 mars à 14h00 GMT.