Inspirer l’innovation en évitant les pièges décisionnels

Il a toujours été important que la prise de décision et l’innovation fonctionnent en tandem, mais c’est encore plus évident en période d’incertitude. De nombreuses entreprises examinent comment elles prennent et hiérarchisent leurs décisions tout en essayant d’innover pour rester compétitives. Bientôt, votre entreprise peut se rendre compte que sans un système approprié en place, vous finissez par courir après des centaines d’objectifs et ne pas atteindre l’un d’eux.

«Plus que quelques entreprises, si elles sont honnêtes, admettraient qu’elles choisissent des projets d’innovation potentiels en fonction de qui a soulevé l’idée, du caractère« sexy »de l’idée ou de ce qui a suscité l’intérêt de leur PDG», écrit Jake Carter, associé et CIO de la société de conseil Credera, sur le blog de l’entreprise. “Comparez cela aux entreprises qui ont un moyen systématique de choisir des projets, et la différence est flagrante.”

Aussi séduisant que soit l’attrait de l’innovation, les dirigeants d’entreprises ne peuvent pas se permettre de se laisser distraire. Dans le même temps, les entreprises qui ne parviennent pas à innover perdent inévitablement du terrain face à une concurrence plus agile. Pour trouver l’équilibre, travaillez de manière proactive pour développer un système qui peut prendre les décisions difficiles pour vous. Utilisez les conseils ci-dessous pour construire un processus qui peut faciliter l’innovation et aider à éviter les pièges de la mauvaise gestion du temps.

Traduire le but en action

Identifiez le but de votre entreprise et utilisez-le pour décider quels objectifs méritent votre attention. Plus votre entreprise s’agrandit, plus vous trouverez d’opportunités pour vous développer dans de nouveaux marchés verticaux ou affronter de nouveaux concurrents. Certaines de ces opportunités fournissent la croissance nécessaire; d’autres ne font que distraire. En vous appuyant sur votre objectif, vous pouvez éliminer les opportunités qui ne correspondent pas à votre vision de votre entreprise.

Cinq ans après que CVS a cessé de vendre des cigarettes dans ses magasins, le président de la société, Larry Merlo, maintient cette décision. Comme l’écrit Merlo dans une chronique pour ., «nos propres actions pour sortir du tabac sont le résultat d’une prise de conscience que non seulement la vente de tabac était un obstacle à la croissance future de l’entreprise… De plus, notre sortie du tabac a aidé à valider l’évolution de CVS sur le marché des soins de santé et a perturbé l’accès aux cigarettes. » CVS a pris un risque majeur, et bien que la société ait dû faire face à des turbulences financières, elle s’est positionnée au bon moment comme une marque axée sur la santé.

Mettre de côté un budget pour l’expérimentation

Les gourous des finances personnelles apprennent aux gens à cesser de regarder combien d’argent ils ont dans leurs comptes bancaires et à penser à la différence entre leurs revenus et leurs dépenses. En affaires, regarder le budget total lors de l’évaluation des opportunités d’innovation suit la même logique erronée. Plutôt que de considérer si vous avez de l’argent, mettez de l’argent de côté de manière proactive afin de pouvoir mener des expériences pour valider des entreprises potentielles.

Dans Harvard Business Review, Peder Inge Furseth et Richard Cuthbertson ont exploré la différence entre la capacité d’innovation et la capacité d’innovation. Dans ce contexte, la capacité fait référence aux actifs et aux ressources (y compris les talents), tandis que la capacité fait référence aux aspects les plus nuancés de l’innovation. Vous pouvez faire évoluer la capacité beaucoup plus rapidement que la capacité, alors commencez par de petites expériences et investissez dans celles qui sont les plus prometteuses.

Récompenser les risques intelligents, pas seulement les résultats positifs

L’innovation se démarque parce que les innovateurs font des choses que les autres n’étaient pas disposés à essayer ou n’ont pas envisagés en premier lieu. Malheureusement, de nombreux lieux de travail punissent les travailleurs qui prennent des risques – même les entreprises qui prétendent encourager l’expérimentation. Si vos employés voient des preneurs de risques ne pas gagner de promotions tandis que les personnes qui jouent en toute sécurité deviennent des gestionnaires, votre personnel cessera de soutenir l’innovation.

Évitez de devenir un hypocrite en établissant un système pour évaluer les risques potentiels avant d’agir sur eux. Récompensez les employés pour leur initiative, pas nécessairement pour leurs résultats. Beaucoup de bonnes idées échouent pour une raison ou une autre. Assurez-vous que les employés comprennent les objectifs et les limites de leurs expériences avant de signer quelque chose. Lorsque vous analysez le risque à l’avance, vous pouvez consacrer davantage de votre énergie à celles qui sont les plus prometteuses.

Éviter les pièges décisionnels ne signifie pas étouffer les bonnes idées. Au contraire, votre objectif ne doit pas être de limiter le volume, mais d’éliminer rapidement et facilement les opportunités de plafond bas. Une fois votre système en place, vous pouvez commencer à rechercher des innovations plus intéressantes et passer plus de temps à faire croître votre entreprise dans des directions prometteuses.

