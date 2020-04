Instagram aide les restaurants à livrer de la nourriture et à vendre des cartes-cadeaux – .

Faire défiler le fil Instagram de l’un est un moyen de trouver une certaine distraction dans les gros titres déprimants liés aux coronavirus, mais maintenant l’application de partage de photos appartenant à Facebook a ajouté un moyen pour les utilisateurs de soutenir les petites entreprises qui ont du mal en ce moment pendant qu’elles défilent.

Les entreprises peuvent désormais ajouter des autocollants et des boutons à leurs comptes qui permettent aux utilisateurs de commander facilement des cartes-cadeaux, ainsi que la livraison de nourriture.

Ces types de fonctionnalités sont importants, car un nouveau rapport révèle que plus de 7 millions de petites entreprises risquent de fermer en raison de difficultés économiques liées à la crise des coronavirus.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

La pandémie de coronavirus a provoqué un développement surprenant de nouvelles fonctionnalités sur Instagram, l’application de partage de photos appartenant à Facebook où l’équivalent d’un retweet nécessite encore une ruse pour réussir – mais où commander la livraison de nourriture depuis l’intérieur de l’application est maintenant aussi simple que faire un seul robinet sur votre écran.

Instagram a annoncé mercredi une poignée de mises à jour du service destinées à aider les petites entreprises en difficulté au milieu de la crise des coronavirus, dont l’une comprend des autocollants qui peuvent être utilisés pour amener les gens sur le site Web d’une entreprise où les utilisateurs peuvent commander des livraisons de nourriture et acheter des cadeaux cartes. “Les petites entreprises sont un élément important de notre communauté, et beaucoup sont confrontées à d’immenses défis pendant la crise COVID-19”, a annoncé Instagram. “Aujourd’hui, nous facilitons la découverte de cartes-cadeaux, de commandes de nourriture en ligne et de collectes de fonds sur Instagram afin que vous puissiez soutenir les entreprises que vous aimez.”

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’idée ici est que les entreprises incluront ces autocollants dans leurs histoires Instagram, et il existe également maintenant un moyen d’ajouter un bouton à leurs profils Instagram qui permet de toucher rapidement pour acheter une carte-cadeau. C’est particulièrement utile pour les entreprises fermées en ce moment. Ma ville natale est desservie par une chaîne de théâtre locale, familiale et exploitée, par exemple, qui a été fermée pendant des semaines en raison de la réglementation locale liée au coronavirus. L’une des rares façons dont les gens peuvent l’appuyer pendant cette période consiste à faire quelque chose comme ça, en achetant une carte-cadeau maintenant (qui donne à l’entreprise les fonds dont elle a grandement besoin en ce moment) à utiliser plus tard, une fois ses emplacements ouverts.

Source de l’image: Instagram

Dans le cadre de cette même annonce aujourd’hui, Facebook ajoute la possibilité pour les entreprises d’ajouter des autocollants de collecte de fonds à leurs profils Facebook. Lorsqu’elles sont exploitées, celles-ci s’ouvrent sur Facebook à une collecte de fonds personnelle créée par des propriétaires d’entreprise ou leurs partisans. “Les cartes-cadeaux et les commandes de nourriture à livrer et à emporter sont disponibles aux États-Unis et au Canada à partir d’aujourd’hui et seront déployées à l’échelle mondiale dans les semaines à venir”, conclut l’annonce d’Instagram, “et les collectes de fonds seront bientôt disponibles.”

Dans le contexte des raisons pour lesquelles de telles fonctionnalités sont si nécessaires, la douleur économique résultant de la crise des coronavirus est si aiguë qu’un nouveau rapport révèle que plus de 7 millions de petites entreprises risquent de fermer définitivement.

Source de l’image: Amr Alfiky / AP / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.