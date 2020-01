Insurtech et assurance traditionnelle: le destin passe par la collaboration

L’importance des technologies d’assurance numérique devrait augmenter, comme en témoigne la récente acquisition par Prudential de la société insurtech Assurance IQ pour 2,35 milliards de dollars. Des processus rapides et automatisés rendront, selon toute vraisemblance, l’assurance pour de nouveaux groupes de clients plus accessible et le processus de réclamation plus facile pour les entreprises. L’intelligence artificielle, par exemple, peut estimer la valeur des dommages à la voiture simplement en évaluant une photo envoyée par le client.

En Italie, l’une des expériences les plus pertinentes est constituée par Prima.it, une compagnie d’assurance numérique native spécialisée dans l’assurance automobile. Le projet compte 500 000 utilisateurs actifs et un million de contrats souscrits; des chiffres qui ont en quelque sorte suscité l’intérêt de grands investisseurs tels que Goldman Sachs et Blackstone. En Italie, d’autres noms importants sont Yolo (fondé en 2017) et Neosurance (né en 2016).

Cependant, selon les données de l’Observatoire Fintech & Insurtech du Politecnico di Milano, le secteur de la santé et du bien-être est le groupe qui rassemble le plus grand nombre de compagnies d’assurance numérique: 29% des sociétés interrogées sont actives dans ce domaine. Les secteurs Transport (26%) et Général (25%), Technologies transversales (23%) et Immobilier (20%) suivent.

Politiques achetées en ligne, où se trouve l’Italie

À l’heure actuelle, 14% des Italiens affirment avoir acheté une police en ligne, toujours selon l’Observatoire PoliMi, avec une nette prévalence de ceux qui ont choisi cette option pour la voiture (86%). Dans le même temps, 20% des répondants ont déclaré qu’ils étaient disponibles pour envisager une assurance en ligne pour l’année en cours.

La majorité absolue des Italiens, cependant, restent largement indifférents à cette opportunité: En fait, 66% se sentent déjà satisfaits de l’assurance traditionnelle ou n’ont pas suffisamment confiance dans le canal en ligne.

Selon le directeur de l’Observatoire Insurtech, Filippo Renga, il est “impensable” que les deux mondes, le traditionnel et le numérique, soient destinés à rester étanches l’un à l’autre pendant longtemps. Même les acteurs les plus grands et les plus consolidés du paysage actuel, a déclaré Renga dans une interview publiée sur Wall Street Italia et publiée dans le numéro de janvier, ne peuvent affronter seuls tous les changements imposés par l’innovation numérique. L’avenir sera donc dans la collaboration entre ces deux réalités.

Pour plus d’informations, voir le dossier “Safe living” publié dans le magazine Wall Street Italia en janvier 2020.