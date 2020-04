Interconnectés, plus que jamais

Mais qu’en est-il des PDG et des entreprises dont le chemin vers la transformation numérique est encore au stade de la planification ou du projet ?, Ils ont sûrement déjà appris qu’il n’y a pas d’option et que ce processus d’accélération de l’histoire exige plus que jamais d’évoluer dans leurs modèles économiques et, par conséquent, dans leurs relations avec les consommateurs.

AVIS: La possibilité de faire croître une entreprise est-elle réelle malgré cette forte crise?

L’industrie du tourisme est l’une des industries confrontées à une crise sans précédent et confrontée à des défis importants dans l’évolution de sa proposition de valeur et de ses relations avec ses consommateurs. La réactivation nécessitera sans aucun doute l’innovation et des solutions intelligentes qui lui permettront, lorsque la fin des distanciations sociales sera venue, de capitaliser efficacement sur les opportunités qui se présenteront sûrement.

Par conséquent, un bon écosystème numérique et une communication stratégique sont essentiels dans le marketing touristique pour atténuer cette situation sans baisser la garde et:

– Écouter activement ce que les consommateurs disent, pensent, ressentent, de l’utilisation des outils d’intelligence des données.

– Converse non seulement en fonction de leur offre de valeur, mais en fonction des informations et des besoins des consommateurs grâce à des stratégies de contenu.

– Connecter grâce à des plateformes et des services numériques qui offrent une valeur à l’intérieur et à l’extérieur de votre écosystème numérique, de votre commerce électronique ou de vos applications.

La technologie atténue la solitude des personnes âgées en détention

Et s’il vous plaît, rappelons-nous le nombre d’autres secteurs qui font partie du tourisme et ce que sa réactivation impliquerait: l’hébergement, la nourriture, les transports, les divertissements, les loisirs, la culture et le sport, le shopping et une longue etcetera, sans oublier le désir que nous avons certainement tous les Mexicains sortent, voyagent et sont avec les nôtres.

.