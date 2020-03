Intéressé à démarrer une nouvelle entreprise? 8 conseils utiles pour commencer

Il est essentiel d’adopter une vision à long terme et de diviser les projets en tâches gérables.

Mars

10, 2020

11 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Dans mes voyages, je parle à tant de gens qui rêvent de créer leur propre entreprise. Ils disent qu’ils sont fatigués de travailler pour réaliser le rêve de quelqu’un d’autre et qu’ils veulent vraiment prendre le contrôle de leur vie et de leur avenir. Je leur demande toujours: pourquoi ne pas y aller? L’une des réponses les plus courantes que j’entends est qu’ils ne savent même pas par où commencer. Je comprends pourquoi ils ressentent cela. Le démarrage d’une nouvelle entreprise est une grande entreprise écrasante. Cependant, si vous adoptez une vision à long terme et divisez le processus en une série de petites tâches, démarrer une nouvelle entreprise peut vous sembler sûr et gérable.

Si vous avez décidé d’aller de l’avant, par où commencer? Il y a huit actions clés que je suggère aux nouveaux entrepreneurs de prendre tôt pour démarrer leur entreprise et pour construire une base solide.

Définissez votre produit ou service Rejoignez une association professionnelle Choisissez le nom de votre entreprise Créez votre entité juridique Ouvrez un compte bancaire professionnel Obtenez des conseils juridiques Créez votre logo Préparez votre produit ou service sur le marché

Définissez votre produit ou service

Le type de personne qui décide de se lancer dans l’entrepreneuriat est généralement très créatif et a souvent de nombreuses idées pour une nouvelle entreprise. Avec de nombreuses options parmi lesquelles choisir, il n’est pas toujours clair pour le nouvel entrepreneur de commencer.

Sélectionnez une idée qui vous passionne, qui rejoint vos points forts et qui est économiquement viable. Vous devrez peut-être commencer par énumérer ces forces et vos passions et vérifier vos idées. S’il y a quelque chose qui tombe dans les trois camps, c’est un gagnant. S’il y a plus d’une idée, affinez-les en utilisant d’autres facteurs clés de réussite, par exemple si vous avez une expérience antérieure et / ou si vous avez un solide réseau dans l’industrie choisie. Vous pouvez alors commencer.

Beaucoup de gens recherchent cette «solution miracle» pour leur idée d’entreprise. Cette idée parfaite qui apporterait un succès et une richesse inimaginables. La vérité est que trouver l’idée parfaite absolue ne se produira probablement jamais, et vous pourriez finir par penser à bâtir votre entreprise pendant 20 ans sans aucune action.

Connexe: Comment rechercher votre idée d’entreprise

À l’époque où je pensais créer une entreprise de voyages d’aventure, je travaillais comme gestionnaire de portefeuille à revenu fixe dans le secteur financier. J’ai eu une belle carrière, mais je ne me sentais pas connecté à ce que je faisais. J’ai pensé aux choses qui me passionnaient: l’aventure, l’histoire et la narration. Je voulais me réveiller un jour et que mon travail incarne les choses que j’aimais. Cependant, la création d’une entreprise qui reflète vos véritables passions doit également être économiquement viable. Karen E. Spaeder fournit une excellente base dans son article sur la recherche, notant que vous devez utiliser un processus de recherche approfondi pour «déterminer un marché potentiel, pour évaluer la concurrence ou pour tester l’utilité et le positionnement de votre produit ou service». Pour moi, ce processus a abouti à la création d’une société de voyages d’aventure appelée The Explorer’s Passage, où nous raconterions les plus grandes histoires de l’histoire à travers des expériences de voyage à travers le monde. Dans mes recherches, je n’ai vu aucune autre entreprise sur le marché effectuer des voyages de cette manière. J’ai vu une opportunité de marché pour offrir aux gens la possibilité de voyager d’une manière très différente. Aujourd’hui, nous opérons ces expériences sur les sept continents et dans l’Arctique. Des invités de plus de 50 nations ont rejoint nos voyages.

Rejoignez une association professionnelle

Presque toutes les industries de la planète ont une association professionnelle, qui peut vous aider à rencontrer des gens qui sont déjà là où vous voulez être avec votre entreprise. Vous pouvez trouver du soutien et d’excellents contacts dans ces associations telles que les avocats, les consultants et les propriétaires d’entreprise.

Quand j’ai commencé mon entreprise de voyages d’aventure, la première chose que j’ai faite a été de me joindre à l’Aventure Travel Trade Association (ATTA). L’ATTA est l’organe directeur de l’industrie mondiale du voyage d’aventure. Ils sont dirigés par un visionnaire du voyage du nom de Shannon Stowell qui croit que le voyage devrait être utilisé comme une force pour le bien dans le monde. Stowell pose constamment des questions sur l’avenir de notre industrie et promeut ce qu’il appelle la «pression positive des pairs» pour s’assurer que nous recherchons tous des moyens de développer nos entreprises individuelles et l’industrie dans son ensemble. Je dis souvent à mes amis et collègues que mon entreprise n’existerait pas aujourd’hui sans les ressources incroyables que j’ai obtenues en étant membre de l’ATTA. Si vous effectuez une recherche, je suis sûr que vous trouverez une excellente association industrielle qui peut également vous aider à développer votre entreprise.

Choisissez le nom de votre entreprise

Vous avez maintenant une idée du produit ou du service que vous souhaitez commercialiser dans le monde, mais comment allez-vous l’appeler? Quand je pensais à un nom pour ma nouvelle entreprise de voyages d’aventure, je voulais que ce soit une expression de nos voyages. J’ai fini par choisir The Explorer’s Passage. Quiconque me connaît bien sait que je suis profondément fasciné par l’exploration. J’aime particulièrement lire des histoires sur les anciens explorateurs tels qu’Ernest Shackleton, Sir Francis Drake et Roald Amundsen. Je savais que je voulais le mot explorateur dans le nom de mon entreprise.

Dans l’histoire de l’exploration, parcourir le passage du Nord-Ouest (une route maritime au Canada qui relie les océans Atlantique et Pacifique) a toujours été considéré comme une route impossible à réaliser, bien qu’il ait finalement été réalisé par l’explorateur norvégien Roald Amundsen. Parce que mes trois premiers voyages seraient basés sur des histoires extraordinaires de l’histoire où les gens devaient passer par un rite de passage pour atteindre leur objectif, j’ai senti que le mot passage était approprié à inclure dans le nom de mon entreprise. Ce guide donne un aperçu étape par étape de la dénomination de votre entreprise, en intégrant la créativité, la recherche, l’analyse et l’aide d’experts. Trouvez un nom qui incarne fortement votre marque et ce que vous essayez de vendre. Vous voudrez peut-être avoir une séance de remue-méninges avec des amis, la famille ou des collègues.

Connexe: Comment nommer une entreprise

Une fois que vous avez trouvé le nom de la société que vous aimez, c’est une bonne idée de travailler avec un avocat spécialisé dans les marques pour voir si quelqu’un d’autre le possède et l’utilise dans le commerce. Il peut être judicieux de le déposer pour éviter d’éventuelles complications. Sécurisez les comptes de réseaux sociaux associés (Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc.). Achetez le nom de domaine du site Web. Si le nom .com que vous avez choisi est déjà pris, réfléchissez bien avant de dépenser des milliers de dollars. D’autres versions d’URL, comme .biz, peuvent être tout aussi efficaces.

Créez votre entité juridique

À ce stade de votre parcours entrepreneurial, il est judicieux de travailler avec un comptable et un avocat pour créer votre entité juridique. Vous aurez maintenant compris que vous engagez des dépenses pour démarrer cette entreprise, et il est préférable de les affecter à votre entité commerciale afin de pouvoir bénéficier des économies d’impôt. Il est peu probable que vous génériez des revenus au cours de votre première année, mais en créant l’entité commerciale, vos dépenses peuvent être correctement suivies. Votre fiscaliste et votre avocat peuvent également vous aider à vous assurer que le type d’entreprise approprié correspond à votre risque de responsabilité et aux objectifs à long terme de l’entreprise.

Connexe: Choisissez la structure de votre entreprise

Il peut être judicieux de ne pas nommer le nom de l’entité commerciale légale de la même manière que le nom de votre produit ou service. Vous ne pouvez pas prédire l’avenir, et vous pouvez finir par changer le nom de votre produit plusieurs fois – vous ne voulez certainement pas avoir à continuer de changer le nom de votre entité commerciale dans le processus. Ma suggestion est de garder le nom de l’entité légale aussi large que possible. Par exemple, Jane Smith Enterprises pourrait être le nom de votre entité juridique et votre entreprise pourrait fonctionner dans le domaine public en tant que produit / service / nom de marque via un Doing Business As (DBA). Vous trouverez ici plus d’informations sur la compréhension des différents types et structures d’entreprises sur Entrepreneur.

Ouvrez un compte bancaire professionnel

Dès que votre entité commerciale légale est établie, ouvrez un compte bancaire commercial. Cela vous permettra de suivre plus facilement les dépenses et les revenus tout en maintenant vos comptes propres et ordonnés. Vous pouvez utiliser un crédit commercial et votre compte courant pour effectuer tous vos paiements liés à l’entreprise. Tenez compte des besoins de votre entreprise: le besoin potentiel d’un prêt commercial, la flexibilité dont vous pourriez avoir besoin et les comptes qui vous offrent les meilleures fonctionnalités avant de vous engager sur un compte particulier.

Connexe: Que devez-vous rechercher dans un compte bancaire d’entreprise?

Obtenez des conseils juridiques

Bien que j’aie mentionné qu’il est sage d’obtenir l’assistance d’un avocat pour la création de votre entité juridique, c’est également une bonne idée d’obtenir des conseils juridiques sur votre responsabilité ou vos risques généraux. Ce guide offre une variété d’idées sur ce qu’il faut rechercher, analyser et observer au sein de votre entreprise et de son marché avant de poursuivre. La liste est longue, mais il est important de procéder avec prudence et de consacrer beaucoup de temps à l’examen des risques que vous ou votre entreprise pourriez subir. C’est là que l’aide d’un expert peut être particulièrement importante. Trouvez un avocat qui possède une vaste expérience dans l’industrie de votre entreprise. Il ou elle est plus susceptible de comprendre les tenants et les aboutissants des risques impliqués dans votre industrie particulière et sera donc mieux équipé pour vous aider à y naviguer.

Créez votre logo

Une étape amusante et importante dans votre processus de démarrage consiste à travailler avec un designer pour créer votre logo et votre identité de marque. Comme suggéré dans ce guide, “Votre logo est une représentation visuelle de tout ce que votre entreprise représente. Pensez aux arches dorées de McDonald’s ou au swoosh Nike – ces deux logos impressionnants incarnent bien ces entreprises. Mais beaucoup d’entreprises hésitent encore à développer cette pièce d’identité clé . ” C’est l’occasion de vraiment clarifier votre vision de votre entreprise et de lui donner une forme visuelle.

Connexe: Comment créer un logo

J’ai remarqué que quelque chose d’incroyable se produit lorsqu’un entrepreneur voit son logo fini pour la première fois. Non seulement cela stimule l’entrepreneur, mais cela lui donne l’impression que son entreprise est réelle. Il procure de l’excitation et de l’élan pour passer à l’étape suivante du voyage. Attendez de voir vos nouvelles cartes de visite pour la première fois, avec votre nom en tant que PDG de «NewCo Inc.» Ce sera un moment très fier.

Préparez votre produit / service sur le marché

C’est peut-être l’étape la plus excitante et celle que les entrepreneurs adorent: construire réellement votre premier produit. Je vous conseille de démarrer votre entreprise avec un ou deux produits et / ou services. Vous construisez une nouvelle entreprise et vous devez concentrer votre attention et votre temps sur la réussite de votre nouvelle offre de produits. Je vois que de nombreux entrepreneurs estiment qu’ils doivent démarrer leur entreprise avec une gamme de produits complète pour correspondre à des entreprises bien établies. Ils finissent par se répandre trop maigres, sont dépassés et échouent.

Commencez avec un petit nombre de produits et / ou services, rendez-les meilleurs que tout sur le marché et livrez sans problème. De solides commentaires des clients aideront à faire avancer votre entreprise.

J’espère que cette pièce vous aidera dans votre parcours entrepreneurial. Bien qu’il soit impossible pour moi de couvrir chaque étape du démarrage d’une nouvelle entreprise dans cet article unique, j’espère qu’il vous donnera une bonne compréhension des tâches clés qui sont essentielles pour jeter des bases solides pour votre entreprise. J’ai hâte de lire un jour votre succès!

.