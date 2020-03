Interjet ajuste de 40% la capacité de ses sièges sur les vols sur coronavirus

“Il s’agit d’une mesure responsable contre la situation actuelle de l’industrie du transport aérien et du secteur du tourisme, en raison du problème des coronavirus, en particulier pour protéger la santé de nos passagers, membres d’équipage et employés”, a déclaré William Shaw, directeur Général d’Interjet, dans un communiqué.

La compagnie aérienne a également informé qu’elle adaptera ses futurs vols conformément aux dispositions imposées par les gouvernements des pays dans lesquels elle opère.

Cette mesure n’affectera pas la qualité du service qu’Interjet offre aux passagers, car elle n’est mise en œuvre que pour assurer leur bien-être, indique le communiqué.

“Face au problème de santé publique représenté par le Covid-19, pour Interjet, le plus important est la sécurité de ses passagers et de ses près de 6 000 employés. Pour cette raison, la société redouble ses protocoles de sécurité et d’hygiène pour tous ses passagers, équipages et personnel “, a déclaré le document.

La semaine dernière, la compagnie aérienne a annoncé l’application d’une politique d’annulation des frais de changement de vol sur toutes ses routes lors de l’épidémie de coronavirus, avec des options pour les utilisateurs qui ont acheté un billet avant et après le 13 mars, et avec une date de voyagez jusqu’au 31 mai.

