Interjet suspend 25 routes internationales en raison d’un coronavirus

Interjet exploite actuellement 25 routes à l’étranger vers les États-Unis, le Canada, le Costa Rica, le Guatemala, El Salvador, Cuba, la Colombie, l’Équateur et le Pérou.

«Notre entreprise est en communication étroite avec les autorités aéroportuaires et sanitaires du Mexique et des pays où nous volons, en privilégiant toujours la santé et la sécurité. (…) En temps opportun, nous suspendons l’exploitation de nos liaisons internationales, cette mesure sera soumise aux restrictions réglementaires que chaque pays impose et à la demande de chaque vol. Nous continuerons à rentrer chez nous, en nous connectant au Mexique pendant cette éventualité », a déclaré William Shaw, PDG d’Interjet dans un communiqué de presse.

