Intermex n’utilisera pas Ripple pour les envois de fonds sur les marchés “centraux” comme le Mexique

Faits saillants:

Intermex dit qu’elle testera les envois de fonds avec Ripple sur de nouveaux marchés, mais pas au Mexique.

Ripple et Intermex se sont associés le mois dernier.

La société d’envois de fonds cotée au Nasdaq, International Money Express (Intermex), qui s’est associée à Ripple le mois dernier, a annoncé qu’elle ne profiterait pas des solutions Ripple (XRP) pour ses marchés “principaux” comme le Mexique.

Lors du dernier appel pour annoncer ses résultats financiers, le président et chef de la direction d’Intermex, Robert Lisy, a déclaré: “Ripple ne sera pas une réponse pour des endroits comme le Mexique”.

C’est parce que Intermex a déjà établi des relations avec des acteurs clés de la région, comme Bancoppel et Elektra.

Lisy a noté ce qui suit: «Nous avons des relations très étroites qui créent des plans et des objectifs stratégiques avec ces acteurs. C’est pourquoi ils ne nous verront pas vraiment tirer parti de Ripple sur nos principaux marchés. “

Le directeur financier d’Intermex, Tony Lauro, a également fait une déclaration similaire. Il a déclaré que les solutions de Ripple ont “plus d’applicabilité pour nous en dehors du Mexique, où nous construisons notre réseau avec d’autres courtiers”.

Fait intéressant, Ripple, au moment de l’annonce de l’association, avait exprimé:

Intermex profitera de RippleNet pour pouvoir offrir des services de transferts transfrontaliers plus rapides et plus transparents entre les États-Unis et le Mexique.

Mais cela ne semble pas être le cas actuellement. Au lieu de cela, Intermex cherche à utiliser les solutions de Ripple pour amener la croissance sur de “nouveaux marchés”, selon Lisy.

Le président et chef de la direction d’Intermex a déclaré:

Je pense que cela nous apportera plus de croissance sur les nouveaux marchés, dans les endroits où nous explorons l’entrée de produits auxiliaires, mais probablement pas dans notre cœur de métier car ceux-ci sont vraiment critiques où nous nous différencions des autres par le type de volume que nous traitons et les relations que nous avons construit au fil des ans avec des relations directes.

Intermex s’est associé à Ripple pour utiliser sa solution ODL (On Deman Liquidity), qui s’appuie sur XRP pour régler les paiements transfrontaliers. Cependant, la société de transfert de fonds n’a pas encore testé cette solution. Lauro a déclaré que les tests commenceraient “plus tard cette année”.

En conséquence, Intermex n’est pas sûr de savoir dans quelle mesure les solutions de Ripple sont “viables”, que ce soit du point de vue de l’efficacité des taux ou du capital. S’il finit par être viable, «nous l’élargirons. Mais il est trop tôt pour dire combien nous avons l’intention de faire “, a déclaré Lauro.

Intermex a été fondée en 1994 et se concentre principalement sur les envois de fonds entre l’Amérique latine et les Caraïbes.

Version traduite de l’article de Yogita Khatri publié dans The Block.