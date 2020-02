Internet Home: en 2020 les frais augmentent mais les coûts d’activation sont réduits de moitié

Utiliser Internet depuis la maison en 2020, ce sera moins cher que l’an dernier. C’est ce qui ressort d’une étude de SosTariffe.it sur l’évolution des prix des tarifs pour la navigation intérieure, en comparant les prix forfaitaires actuels avec ceux en vigueur l’année dernière.

Selon l’étude, le loyer mensuel moyen hors promotion (-11%), et le coût d’activation (-43%), désormais étalé sur une plus longue période, ont notamment diminué. Résultat? Des factures plus légères pour des offres plus longues et plus complètes.

Internet à domicile: ce qui change en 2020

Aller en détail sur le frais mensuels standard, si en 2019 les utilisateurs devaient en moyenne un forfait mensuel de 34,07 euros, pour les offres targati 2020 le forfait mensuel n’est que de 30,32 euros (avec une réduction de 10,99%). Cela signifie que les factures mensuelles sont plus légères, à l’exception des offres avec des frais de promotion mensuels. Dans ce cas, selon l’étude, une augmentation minimale se dégage, qui passe de 26,05 à 27,95 euros (avec une augmentation de 7,30%).

En 2020, cependant, la durée de la période promotionnelle il est plus long de 13 mois en moyenne l’an dernier, au cours desquels les nouveaux clients pouvaient bénéficier du loyer à prix réduit pour une durée promotionnelle indéterminée. Un autre changement significatif est représenté par une baisse drastique des coûts d’activation.

Autrement dit, il passe de 147,57 à 83,54 euros, soit 43,39% de moins. En substance, les coûts d’activation sont réduits de près de moitié et les utilisateurs sont moins conscients de leur présence, car les entreprises choisissent d’étaler le coût sur 23 mois contre les 20 mois de 2019.