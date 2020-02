Intesa Sanpaolo lance une offre d’échange sur UBI Banca

Une torsion du risque bancaire italien. Intesa Sanpaolo a lancé une offre publique d’échange sur toutes les actions UBI Banca.

L’opération prévoit que Intesa offrira 17 de ses actions pour 10 actions d’Ubi Banca. Sur la base du cours de bourse officiel à la fin du 14 février 2020, l’offre intègre une prime de 27,6%.

Les actions Intesa Sanpaolo proposées en contrepartie seront émises grâce à une augmentation de capital réservée aux souscripteurs de l’Offre. Augmentation de capital que le conseil d’administration a décidé aujourd’hui de soumettre à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée le 27 avril 2020.

Comme annoncé par Intesa Sanpaolo, l’opération a été lancée afin de consolider davantage son leadership dans le secteur bancaire italien, où elle opère avec succès sur tous les segments de marché.

La nouvelle réalité devrait se rendre compte un bénéfice consolidé de plus de 6 milliards d’euros depuis 2022.

L’offre d’Intesa San Paolo a pour objectif d’acquérir l’intégralité du capital d’Ubi Banca et obtenir la révocation des actions liées de la cotation de Piazza Affari. La note de l’institut dirigée par Carlo Messina souligne que le retrait de la cotation d’Ubi Banca pourrait favoriser les objectifs d’intégration, de création de synergies et de croissance du nouveau Groupe qui naîtra à l’issue des Opérations.

Le protocole d’accord souligne que l’opération d’intégration permettra une augmentation de la masse critique, et en même temps la réalisation d’une plus grande capillarité sur des marchés géographiques auparavant moins occupés, afin d’atteindre les synergies de coûts (estimées au régime complet à environ 510 millions d’euros HT par an), découlant d’économies d’échelle, mais aussi de la capacité avérée de l’offrant à fonctionner efficacement sur le marché avec une structure d’exploitation agile, tout en libérant des ressources pour les investissements technologiques (par exemple l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse avancée) et non.

Les coûts d’intégration associés sont estimés au total à environ 1 270 millions d’euros hors taxes uniques.

Côté revenus, les synergies sont pleinement opérationnelles à environ 220 millions d’euros avant impôts par an provenant de l’augmentation de la productivité par client et par agence et de la rentabilité également grâce à l’efficacité découlant de l’intégration des usines de produits respectives dans les segments d’activité à forte valeur ajoutée (gestion de patrimoine, bancassurance, leasing et affacturage), tirer parti d’un modèle de distribution et d’approvisionnement internalisé.

