Intesa SanPaolo suspend le dividende. Les opérations sur UBI ont une pertinence stratégique

“Dans cette phase d’urgence exceptionnelle à laquelle notre pays et le monde entier sont confrontés, nous avons décidé de recueillir les indications auprès des autorités de tutelle et par conséquent nous avons reporté la distribution du dividende pour l’année 2019”.

Ainsi, le PDG d’Intesa SanPaolo Carlo Messina selon lequel la distribution de dividendes en espèces par des banques à forte capitalisation – capables de maintenir le rôle de soutien aux familles et aux entreprises même dans des circonstances complexes – est importante pour les actionnaires de détail et représente un support crucial pour les décaissements par les fondations , particulièrement nécessaire dans un contexte tel que celui provoqué par l’épidémie de coronavirus.

Notre Banque se démarque – et continuera de se démarquer – pour sa capacité à rémunérer les actionnaires de manière significative et durable et pour être le moteur d’une croissance inclusive.

OPS sur UBI? Valeur stratégique pertinente même maintenant

À l’occasion, Messine a également parlé de l’OPS sur UBI Banca la définissant comme une opération qui, même dans cette phase extraordinaire, prend une valeur stratégique encore plus grande et représente une perspective encore plus significative pour UBI Banca.

Une capitalisation élevée, une couverture solide des prêts douteux, la taille, la diversification et la capacité d’investissement ont désormais plus de valeur qu’en temps normal. La création d’une banque capable de générer de nouveaux avantages pour toutes les parties prenantes et de représenter unéconomie réelle et sociale représente un renforcement global du pays.

Enfin, sur l’urgence sanitaire qui affecte notre pays, le numéro un d’Intesa dit:

Dans cette phase d’urgence exceptionnelle Intesa Sanpaolo n’a pas hésité à réitérer le rôle qu’elle joue pour soutenir l’économie et la société. Nous avons immédiatement mis en place de nombreuses et importantes initiatives pour lutter contre les effets de l’épidémie. Nous examinons et sommes prêts à en mettre de nouveaux à la disposition des familles, des entreprises et de notre société dans son ensemble.

Nous avons immédiatement initié d’importantes interventions auprès de nos clients, familles et entreprises. Avec une réponse urgente aux besoins de liquidité du système de production, nous avons défini un plafond de 15 milliards d’euros, soit environ un point de PIB. Nous avons ordonné la suspension des versements de prêts aux familles et aux entreprises touchées directement ou indirectement par l’urgence. La Division Assurances du Groupe a prévu l’extension gratuite de la protection de la santé de leurs assurés qui ont contracté le virus.