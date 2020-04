Intesa SanPaolo – UBI Banca: aujourd’hui l’opération est en cours

Une journée cruciale, aujourd’hui, dans le match pour l’intégration Intesa SanPaolo-UBI, une opération de 4,9 milliards d’euros qui vise à créer la septième banque européenne.

Le mariage des deux banques entre à l’ordre du jour de la réunion à distance de la première banque italienne, dirigée par Carlo Messina, qui votera aujourd’hui sur le projet d’augmentation de capital de 1,945 milliard d’actions au service de l’offre publique d’échange visant l’acquisition d’Ubi.

L’urgence du Coranavirus ne semble pas avoir changé les plans d’Intesa SanPaolo pour l’opération. En effet. Messine, a confirmé que je’Ops reste toujours valable et que l’urgence du Coranavirus renforce sa” nature stratégique “.

“L’intégration entre Intesa Sanpaolo et Ubi est un projet qui, grâce aux racines territoriales des deux banques, croit en l’Italie et aux perspectives de reprise économique. La phase de changement radical qui suivra l’épidémie aura besoin d’entités économiques encore plus solides et résilientes de dimensions européennes “, a déclaré Messine dans une interview accordée à Il Sole 24 Ore il y a quelques jours. «Intesa Sanpaolo – a observé Messine – est la banque des territoires. Nous avons grandi en améliorant et en agrégeant les grandes banques et les réalités locales.

Nous offrons maintenant à une banque bien gérée la perspective claire de réaliser ses aspirations. L’avantage affectera le personnel d’Ubi et, par conséquent, les clients. Ces zones seront renforcées avec l’embauche de 2500 jeunes, tandis que les sorties se feront uniquement sur une base volontaire, comme Intesa Sanpaolo l’a toujours fait avec ses employés “.