Intesa-Ubi: des bénéfices aux nouvelles embauches, tous les chiffres de l’opération

La banque qui naîtra de l’intégration entre Intesa Sanpaolo et Ubi pourrait être l’un des leaders du système bancaire européen. Le PDG d’Intesa n’a aucun doute, Carlo Messina commentant l’offre lancée sur Ubi Banca.

Notre secteur, au niveau européen, est entré dans une nouvelle phase qui nécessite de plus grandes dimensions, une plus grande capacité d’investissement et l’adoption d’un nouveau modèle de finance durable. Grâce à cette opération, la banque qui naîtra de l’intégration entre Intesa Sanpaolo et Ubi peut être l’un des leaders du système bancaire européen. Le montant des prêts sera d’environ 460 milliards d’euros; les économies que les Italiens confient à la nouvelle banque dépasseront la valeur de 1,1 billion d’euros, les revenus seront de 21 milliards d’euros: ces chiffres expriment la pleine force de l’économie italienne, les capacités de notre système d’affaires et la solidité du patrimoine de nos familles.

Synergies et bénéfices estimés

Comme indiqué dans le communiqué de presse d’Intesa qui annonce l’Offre Publique d’Echange Volontaire sur toutes les actions Ubi Banca, l’objectif est de créer de la valeur pour les actionnaires en distribuant des flux de dividendes durables dans le temps, grâce également au synergies dérivant de l’agrégation et estimées à régime complet dans environ 730 millions euros avant taxes par an, ainsi que la réalisation des bénéfices consolidés de plus de 6 milliards euros depuis 2022.

Comme l’écrivent les analystes d’Equita, “La logique stratégique de l’accord réside dans la consolidation du marché domestique sur lequel Intesa SanPaolo devrait porter sa part de marché à 20%”. La banque dirigée par Carlo Messina – soulignent encore les analystes d’Equita – propose 17 actions Intesa (nettes de dividendes) pour 10 Ubi, évaluant ainsi la banque dirigée par Victor Massiah 0,6 fois les actifs corporels et 12 fois les bénéfices attendus pour 2020, avec une prime de 16% par rapport aux cours de clôture d’hier.

Intesa Sanpaolo est aujourd’hui l’un des principaux groupes bancaires in L’Europe qui compte environ 11,8 millions de clients grâce au soutien d’environ 3 800 agences réparties dans tout le pays. Ubi Banca, en revanche, représente le troisième groupe bancaire du pays après Intesa et UniCredit, et dispose d’une couverture multirégionale avec environ 1600 agences, dont 608 en Lombardie et 144 dans le Piémont et une présence significative dans le centre et le sud de l’Italie.

Le groupe dirigé par Victor Massiah, hier matin, avait présenté le Plan industriel triennalet qui avait estimé un bénéfice net de 665 millions en 2022 grâce à un résultat opérationnel en hausse de 0,3% en moyenne par an et des coûts en baisse de 1,9% en moyenne par an, tout en prévoyant également une réduction des effectifs pour environ 2 030 ressources , dont les 300 couverts par l’accord syndical de décembre 2019. Plan qui est désormais mis au grenier après la décision surprise d’Intesa.

BPER et UnipolSai entre vente de succursales et compagnies d’assurance

La concentration de nombreuses succursales entre les première et quatrième banques d’Italie pourrait entraîner l’allumage des feux antitrust. Par conséquent, l’accord prévoit la vente de 4-500 succursales par UBI à BPER pour surmonter les restrictions antitrust. En effet, BPER a annoncé avoir signé un contrat avec Intesa Sanpaolo qui prévoit, en cas de finalisation de l’offre publique d’échange totalitaire volontaire promue par Intesa Sanpaolo sur Ubi, d’acquérir une branche commerciale d’environ 1,2 million de clients répartis sur 400/500 agences bancaires, principalement situé dans le nord du pays. Un geste qui aiderait Intesa à éviter les problèmes de concentration.

UnipolSai également, pour la même raison, il détectera, toujours en cas de succès de l’offre sur Ubi, les succursales compagnies d’assurance Bancassurance Popolari, Lombarda Vita et Aviva Vita appartenant à Ubi Banca.

Pour l’instant, soulignent Equita, le prix du décaissement éventuel et le périmètre de la transaction n’apparaissent pas, c’est-à-dire si UnipolSai conservera le contrôle à 100% des sociétés de bancassurance d’UBI ou cédera une action et si les nouvelles sociétés acquises agiront uniquement sur les nouvelles succursales de BPER acquises par UBI ou sur un périmètre différent. En tout état de cause, poursuivent les analystes, “l’opération pourrait avoir un sens d’un point de vue industriel à la fois pour renforcer sa présence sur le canal vie et pour acquérir un nouveau canal de bancassurance dans le recouvrement des dommages, permettant une plus grande diversification que l’activité Automobile”.

Effets sur l’emploi

L’annonce de l’opération Intesa Sanpaolo – Ubi conduira à 2500 entrées de jeunes dans le nouveau groupe bancaire. Cependant, face aux nouvelles embauches, il y aura également 5 000 départs, dont un millier grâce à quota 100. Ubi a également annoncé 2 030 licenciements dans son plan d’affaires, mais ce plan sera désormais totalement annulé et il faut maintenant comprendre si cette part des licenciements dans la banque restera.