Intesa-Ubi: nouveau non de l’Alliance des Mille. Il manque environ 2 milliards

Nouvel Ubi no to the Ops annoncé par Intesa Sanpaolo. Après le rejet du Comité des actionnaires de référence (Car), le Pacte des Mille, qui rassemble les actionnaires de Bergame d’Ubi pour une part totale de 1,6%, a également rejeté l’offre publique d’échange comme “l’hypothèse” échange – 17 actions Isp contre 10 – Ubi sous-estime considérablement la valeur intrinsèque de l’action Ubi et ne tient pas suffisamment compte de ses perspectives de rentabilité “.

La valeur fixée par Intesa avec l’Ops, égale à 4,8 milliards au moment de l’annonce, ne reconnaîtrait aucune partie des synergies d’intégration, nettes de leurs coûts, ni une prime majoritaire aux actionnaires de Bergame.

Selon des sources de l’ANSA, l’évaluation implicite d’Ubi dans l’offre d’accord pour les membres Ubi du Pacte des Mille serait inférieure à 1,5 à 2 milliards d’euros par rapport à la valeur qui devrait être correctement attribuée à la banque. Le comité de pilotage a donc estimé que l’opération envisagée ne protégeait pas adéquatement les intérêts des actionnaires d’Ubi.

Ces derniers jours, le PDG d’Intesa, Carlo Messina, a attribué une chance “0 pour cent” à une retouche de l’offre. Mais le règlement d’une minorité de blocage entre les trois accords qui empêche Intesa, après la clôture de l’OPS, de voter pour la fusion, pourrait suggérer de nouvelles évaluations, afin de ne pas avoir à renoncer à une partie des synergies – la moitié pour le courtier Equita – dans le Ubi devrait survivre en tant que banque à part entière.

Sur le plan “industriel”, les critiques portent plutôt sur les “conséquences négatives sur le capital humain, la vraie force d’un établissement de crédit” (Intesa a annoncé 5 000 licenciements volontaires compensés par 2 500 embauches) et ceux “sur le rôle central d’Ubi comme Banca del Territorio historique “, qui serait incorporé dans Intesa après avoir été réduit avec la” vente “de 400-500 succursales à Bper.

Les agences de notation sont celles qui accueillent le oops: Fitch, rejoignant Moody’s et S&P, a également mis en observation les notations d’Ubi, en vue d’une possible hausse liée à l’entrée d’Ubi dans «un groupe plus fort “Qui est Intesa, dont le soutien” peut bénéficier en cas de besoin “