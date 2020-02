Intesa-Ubi vend 500 succursales à Bper

18 février 2020, par Massimiliano Volpe

L’opération d’intégration entre Intesa Sanpaolo et Ubi Banca décidée par le PDG Carlo Messina secoue l’ensemble du système bancaire italien et ouvre de nouveaux fronts auxquels d’autres opérateurs du secteur devront faire face.

En ce sens, BPER a signé ce matin un contrat avec Intesa Sanpaolo avec lequel, en cas de finalisation de l’offre publique d’échange volontaire promue par Intesa Sanpaolo sur le capital social d’UBI Banca, de acquérir une unité commerciale composée d’environ 1,2 million de clients répartis dans 400/500 agences bancaires, principalement situés dans le nord de l’Italie, et par les actifs, passifs et relations juridiques qui leur sont liés. L’opération sera soutenue par une augmentation de capital en option à ses actionnaires estimée prudentiellement jusqu’à un maximum de 1 milliard d’euros.

“La finalisation de l’acquisition de la branche d’activité représente une opportunité importante pour notre groupe bancaire de renforcer sa position concurrentielle, notamment dans les zones les plus productives et dynamiques du pays.

L’opération va permettre d’augmenter la clientèle de plus de 40% et de réaliser un rééquilibrage global de la présence du Groupe sur le territoire national vers des zones économiquement fortes, actuellement peu présentes.

L’accord prévoit l’intégration d’un réseau d’agences sans structures centrales, favorisant l’amélioration de l’efficacité opérationnelle. De plus, l’absence de contraintes liées aux accords de distribution nous permet d’exploiter pleinement le potentiel de nos usines de produits. Enfin, notre longue expérience dans la gestion de l’intégration des réalités bancaires contribue à réduire significativement le risque d’exécution de l’opération “, a-t-il commenté. Alessandro Vandelli, PDG de BPER Banca.

