Intu crée une nouvelle équipe de direction pour améliorer la performance des détaillants dans ses centres

Intu a créé une nouvelle équipe et une série de postes de direction pour transformer sa façon de travailler avec les marques de vente au détail et de loisirs et améliorer leurs performances dans son portefeuille de centres commerciaux.

La nouvelle équipe comprend quatre chefs de partenariats qui renforceront les relations et développeront de nouvelles affaires dans une gamme de secteurs au sein de la nouvelle direction de la performance client d’Intu.

L’ancienne directrice des opérations de vente au détail de House of Fraser, Sally Haskayne, a été nommée responsable des partenariats mode, tandis que l’ancien directeur des partenariats du Jockey Club, Bruce Gardner, dirigera le renforcement et l’établissement de nouvelles relations avec les marques de biens de consommation.

Christopher Baker et Nick Round ont quitté l’équipe de gestion d’actifs d’Intu pour assumer respectivement les rôles de responsable des partenariats de style de vie et de responsable des partenariats pour l’alimentation, les boissons et les loisirs.

Pendant ce temps, James Miller a été nommé à la tête de l’analyse et des informations, avec la responsabilité d’utiliser les données pour offrir une valeur commerciale à Intu et aux nombreuses marques avec lesquelles il travaille.

Il rejoint l’équipe de la société de conseil en données Starcount et, auparavant, il était responsable des informations commerciales chez Experian.

Les quatre nouvelles nominations relèveront de Rebecca Ryman, directrice de la performance client d’Intu, qui dirigeait auparavant les stratégies de location pour un certain nombre de centres, y compris les extensions d’Intu Lakeside et d’Intu Watford.

L’année dernière, la direction de la performance client a été créée dans le cadre de la stratégie quinquennale d’Intu visant à stimuler la performance de ses clients locataires et à attirer davantage de marques en ligne dans ses centres commerciaux.

L’équipe omnicanal d’Intu et son équipe d’innovation de vente au détail ont également été intégrées à la direction de la performance client dans le cadre d’une campagne visant à introduire davantage de marques en ligne et de nouvelles propositions en magasin dans les centres commerciaux Intu.

La nouvelle est venue avec l’annonce de Fashion House, une première boutique au Royaume-Uni dédiée aux marques de mode en ligne à croissance rapide, qui devrait être lancée chez Intu Lakeside plus tard cette année.

«Nous avons constitué une équipe de spécialistes du secteur qui générera plus de valeur pour nos clients payants de loyer et attirera de nouvelles marques dans nos centres pour la première fois», a déclaré Ryman.

«Nous travaillerons en étroite collaboration avec les marques pour développer et partager de nouvelles informations, produits et services qui garantiront que leurs sites Intu connaissent le plus de succès.»

Le chef de la direction d’Intu, Matthew Roberts, a déclaré: «Nous reconnaissons que nous devons travailler en collaboration avec nos clients qui paient un loyer et apporter une valeur ajoutée pour les aider à surmonter les défis auxquels le secteur est actuellement confronté.

«Cela nous permettra de livrer une partie importante de la stratégie d’Intu en nous assurant que tous nos clients s’épanouissent.»

Les nouvelles recrues font suite à l’annonce d’Intu qui a également réuni des équipes de développement, de gestion d’actifs et de commercialisation au sein d’une direction de la performance du centre afin d’accélérer les nouvelles améliorations et activités.

