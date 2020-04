Invesco, trois scénarios pour la reprise américaine après le coronavirus

30 avril 2020, par Alberto Battaglia

Faire des prévisions économiques n’a jamais été aussi difficile qu’aujourd’hui. La tendance de pandémie, en fait, il est toujours entouré de nombreuses incertitudes qui pourraient avoir d’énormes répercussions sur la tendance de la production.

L’économiste en chef de Invesco, John Greenwood, a essayé de synthétiser trois scénarios distincts la tendance que pourrait prendre l’économie dans les prochains mois. L’analyse est basée, en détail, surÉconomie américaine même si les lignes directrices de l’analyse seraient également utilisables dans un contexte plus large.

« La interventions des autorités fiscales et monétaires elles sont importantes, mais nous considérons que les mesures de protection de la santé publique sont cruciales et que seules les mesures économiques et financières sont secondaires », a déclaré Greenwood, en mettant pour le moment le confinement de la contagion comme facteur déterminant.

Les trois scénarios

Dans le scénario principal supposé par l’économiste en chef d’Invesco, les autorités fiscales et monétaires continueront de soutenir l’économie mondiale et la découverte d’un vaccin contre Covid-19 prendra de 12 à 18 mois. Avec ces locaux, le PIB américain diminuerait de 35% au deuxième trimestre par rapport à la même période un an plus tôt. Cependant, lorsque le coronavirus aura finalement été éradiqué, une reprise relativement vigoureuse aura probablement lieu, qui, avec le soutien de stratégies monétaires expansives et d’interventions gouvernementales provisoires, ramènera l’activité économique à ses niveaux précédents, prédit Greewood.

Nell ‘hypothèse plus optimiste la pandémie de Covid-19 compte pour une résolution plus rapide de l’épidémie. Par conséquent, après la première vague d’infections, une deuxième ne se produirait pas. La vitesse à laquelle l’économie reviendrait aux niveaux antérieurs serait donc plus élevée que celle supposée dans le premier scénario.

laEnfin, le troisième scénario est le plus difficile et le moins probable selon Greenwood. Dans ce dernier cas, la pandémie de Covid-19 durerait beaucoup plus d’un an. Au deuxième trimestre, le PIB réel pourrait se vendre à plus de 50% par an de façon saisonnière, se poursuivant pendant plusieurs trimestres dans un scénario de gel prolongé de l’économie réelle. “Mais le facteur vraiment important n’est pas tant les données estimées de la reprise d’un trimestre à l’autre, mais plutôt sa” forme “générale, souligne Greenwood.

En tout état de cause, une fois le virus éradiqué, les assouplissements monétaires opérés par les banques centrales mettraient l’économie en mesure d’accélérer la phase de reprise: «Ces augmentations du pouvoir d’achat potentiel et l’assouplissement des restrictions aux activités personnelles devraient donner une forte impulsion à une reprise durable de la croissance économique, à condition que Covid-19 puisse être éradiqué “, a déclaré l’économiste en chef d’Invesco.

