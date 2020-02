Investir dans la brique: la revendre ou la louer? Voici ce que ça fait

La reprise de marché immobilier dans certaines villes, elle conduit les investisseurs à acheter, à restructurer puis à revendre. Dans le même temps, la forte attraction touristique de notre pays fait que beaucoup se tournent vers les locations de courte durée.

Ce qui s’obtient en achetant un bien immobilier en vue d’en faire un revenu, c’est la question posée par le bureau d’études du groupe Tecnocasa qui a fait une simulation concernant un appartement de deux pièces de 250 mille euros situé dans un quartier semi-central de Milan à restaurer.

L’achat en détail est financé par une hypothèque de 100 milliers d’euros en 10 ans (versement de 855 euros par mois). Pour rénover, un capital de 50 000 € est utilisé et 50% de déductions fiscales seront utilisées. Les dépenses pour l’achat (y compris aussi celles pour le démarrage de l’hypothèque) étaient supposées représenter environ 10% de la valeur de la maison. Une fois la maison rénovée, dont la valeur après travaux s’élève à 312 500 euros, vous pouvez décider de la vendre ou de la louer à la journée.

Combien la propriété vend-elle

En cas de vente, l’acheteur dépense un total de 325 000 € et chaque année pendant 10 ans il récupérera 2 500 € des dépenses engagées pour rénover le bien. En vendant immédiatement la propriété, vous aurez une perte de 12 500 € pour laquelle le le budget de transaction serait négatif. Mais à cela, il faut ajouter les coûts de restructuration récupérés chaque année et le résultat de l’opération donnera un solde positif de 12 500 €.

Dans l’exemple, la valeur des ventes est inférieure aux coûts encourus pour lesquels une perte est obtenue. Si, en revanche, le prix d’achat est nettement inférieur à la moyenne du marché (par exemple en achetant aux enchères ou en achetant plus de propriétés), vous vendez à un prix plus élevé et vous économisez sur la rénovation, alors l’opération sera avantageuse .

Combien cela coûte de louer la propriété

Dans le cas des loyers journaliers, dans l’hypothèse envisagée par le Bureau d’Etudes, on a supposé que le taux d’occupation de l’appartement (pourcentage de jours de location des maisons gérées) est de 70%. Un prix journalier de 120 € a été retenu et la propriété est gérée par une agence qui conserve 40% du revenu total.

Vous paierez le coupon sec à 21% et taxes et charges pour la propriété. Chaque année, la part annuelle des coûts de restructuration est ensuite récupérée et les intérêts sur l’hypothèque seront pris en compte. Un rendement net d’environ 3,5% sera obtenu. Dans ce cas, en supposant également que la propriété soit maintenue, il y a la possibilité de réévaluer la maison ou non, selon la tendance du marché.

En fin de compte, selon l’analyse, il faut tout d’abord considérer les deux composantes de l’investissement immobilier: le rendement annuel brut (c.-à-d. combien coûte la location de la maison) et réévaluation de la propriété (l’augmentation de la valeur au fil du temps)

Pour cette raison, il est nécessaire de se concentrer sur les zones où il y a une bonne demande de biens locatifs (en raison de la présence d’entreprises, d’universités ou de flux touristiques) mais aussi capables de garantir une certaine appréciation du capital (…) Nous recommandons de se concentrer sur des coupes comme des appartements de deux et trois pièces car ce sont les plus recherchés à la fois en location et en achat et, par conséquent, ils sont plus facilement mis sur le marché à la fois en cas de location et en cas de vente (en cas de cession de l’investissement). En ce moment, des prix intéressants peuvent encore être trouvés sur le marché même si, dans différentes métropoles, les prix ont repris leur croissance.