Investir dans l’énergie pour déclencher le bien-être social

«Parfois, les entreprises ont du mal à atteindre les instances gouvernementales, qu’elles soient fédérales, étatiques ou municipales. Nous serons ce lien, la passerelle et aussi pour la surveillance. »

Un autre outil à la disposition des organisations sera le domaine juridique, dédié à fournir des informations et à les guider dans un projet, des exigences requises dans chaque localité aux permis correspondants.

Ce soutien, ajouté à la banque foncière et à la data room, permettra aux entreprises d’économiser des mois de travail, explique Osorio Díaz, car il facilite des études – hectares par hectare et avec coordonnées – sur les caractéristiques géographiques, climatiques et démographiques des différents régions de l’État.

Le gestionnaire souligne que le gouverneur Miguel Barbosa avait déjà projeté l’Agence depuis longtemps. Par conséquent, depuis qu’il a commencé son administration, il a commencé une analyse de la situation énergétique de Puebla. “Grâce à ces études, nous pouvons désormais fournir aux entreprises des cartes de la chaleur, du rayonnement, du terrain, des études de vent et des informations sur les archives publiques.”

Enfin, Osorio Díaz souligne que le concept parfaitement «peut être appliqué dans d’autres entités». «Par conséquent, notre modèle est disponible pour les gouvernements qui souhaitent l’appliquer».

