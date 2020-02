Investir sans consultant, les 10 erreurs les plus fréquentes

19 février 2020, par Alberto Battaglia

Le soutien d’un conseiller financier, qu’il s’agisse de planifier des objectifs ou de prendre des décisions lors d’une turbulence de marché, peut être crucial – surtout si les chiffres sont considérables. Le bricolage est toujours une option, au moins pour cette tranche d’investisseurs avisés. Un public qui, cependant, donné en main, ne semble pas très important dans notre pays. Le risque de «faire une erreur avec sa propre tête» est donc toujours caché. Selon le président de Perceptive Business Solutions, Bryce Sanders, les erreurs les plus fréquentes peuvent être résumées en dix points.

“Tous les investisseurs ne font pas toutes ces erreurs”, souligne Sanders dans son article ThinkAdvisor, “tous les investisseurs conseillés par un consultant n’évitent pas toutes ces erreurs. Tous les clients ne suivent pas les conseils du consultant. Mais ce sont des erreurs qui, grâce à une relation avec un consultant, peuvent être évitées plus facilement “.

Excès de micro trading. Les investisseurs peuvent commettre de nombreuses erreurs, car le trading en quelques clics sur le smartphone est désormais un jeu d’enfant. Sanders se souvient de l’adage: “Votre portefeuille est comme une barre de savon: plus vous le touchez, plus il devient petit.”

Gardez les titres gagnants dans le portefeuille et gardez ceux qui perdent. «Nous sommes ravis lorsque nous gagnons de l’argent. Nous pensons que nous sommes intelligents. Nous sommes cependant lents à admettre les erreurs et nous continuons à les surmonter ».

Croire que la solution la moins chère est souvent la meilleure. Cette pensée “fait des affaires une marchandise et banalise la valeur du conseil”.

Perte d’intérêt. Laisser vos investissements sans surveillance est souvent un risque sous-estimé. «Deux personnes sur cinq abandonnent le régime dans les sept jours. Mais investir est sérieux, surtout si vous planifiez votre retraite. Il y a de l’argent en jeu. Il est coûteux de se désintéresser de ce domaine. ”

Achetez des produits qui ne sont pas compris. “Les produits d’investissement peuvent être compliqués, en particulier lorsque de l’argent emprunté ou des produits dérivés sont impliqués”, a écrit Sanders. “Certaines personnes achètent quelque chose parce qu’un de leurs amis l’a fait avant eux. Ils ne lisent pas les petits caractères. Probablement même pas l’ami l’a fait. S’il explose, souvent ces gens ne comprennent pas pourquoi c’est de leur faute. ”

Oubliez un investissement. «De nombreux consultants connaissent des personnes qui avaient acheté un titre, qui avait peut-être bien fait en son temps, mais qui est ensuite tombé à quelques centimes car il n’était pas dans le compte principal (celui qui était assisté par un consultant). C’est pourquoi il est logique de consolider vos ressources. ”

Apprenez à connaître uniquement les opportunités d’achat (jamais celles de vente): “C’est l’histoire classique” Mon coiffeur m’a dit d’acheter … ” Cela pourrait être une grande action, mais vous ont-ils dit quand la vendre? Souvent, les gens ne contrôlent pas suffisamment les actions qu’ils achètent sur la suggestion d’un ami. ”

Gardez à l’esprit les pertes et les gains. Selon Sanders, la performance des investissements ne doit pas être apprise par cœur.

Réagissez trop et agissez peu. L’information financière est souvent caractérisée par des titres foulés: le risque et que les réactions des investisseurs, dans un sens ou dans l’autre, sont également excessives.

Comprendre mal le concept de diversification: “Pendant le boom du dot-com (et son effondrement), il y avait des investisseurs qui pensaient qu’ils étaient diversifiés parce qu’ils possédaient de nombreuses actions différentes”, mais l’argument ne tient pas si beaucoup d’entre eux opèrent dans le même secteur.

